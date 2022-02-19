Прощальная гастроль Армана Татояна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Уходящий со своего поста "защитник" прав человека Армении Арман Татоян решил напоследок "отличиться" перед своими зарубежными спонсорами и немногочисленными сторонниками. Для того, чтобы оставить свой яркий "след" в качестве омбудсмена Армении, А. Татоян отправился "защищать" права человека на территорию Карабахского региона Азербайджана, которая временно находится под контролем миротворцев.

Не долго думая (потому что глубоко мыслить этому несостоявшемуся армянскому Бисмарку вообще не свойственно), А. Татоян приехал в Ханкенди, воспользовавшись тем, что въезд в Лачинский коридор пока что контролируют российские миротворцы, особенно не разбирающиеся в том, каких поджигателей и провокаторов они пропускают. Там он сразу же бросился обниматься и целоваться с лидерами сепаратистов и делать громкие пустые заявления.

То что господин А. Татоян человек недалекий, наверное, уже известно всем в Армении. Ведь все последнее время после окончания Второй Карабахской Войны он занимался словоблудием и разжиганием межнациональной розни. Причём в этом он настолько "преуспел", что даже нынешние армянские власти, которые в свое время рекомендовали молодого амбициозного юриста на этот высокий пост, наконец, поняли, что совершили ошибку и поспешили исправить содеянное, не рекомендовав его на следующий срок.

Вот почему за неделю до окончания своих полномочий А. Татоян поспешил к сепаратистам, чтобы заручиться их поддержкой, ведь, наверняка, он уже решил, что станет восходящей "звездой" армянской оппозиции, которую объединит и, наконец, сместит "революционного" Премьера Н. Пашиняна.

Амбиции у юриста зашкаливают так, что он уже ведёт себя как "теневой" глава правительства, которому все позволено, постоянно выступая с какими-то глупыми и смехотворными заявлениями и инициативами, стараясь завоевать популярность у простых граждан, но вызывающих смех у трезвых политиков, которые ничего кроме пустого популизма в них не видят.

А. Татоян настолько надоел властям в Ереване своим вызывающим поведением и вмешательством в политические вопросы, в которых ничего не понимает и заниматься ими не имеет право, что в последнее время официальные лица его постоянно одёргивали и ставили на место. Понимая, что очередная выходка в Армении может стоить ему дорого, А. Татоян принял решение сыграть ва банк и отправился к сепаратистам, чтобы показать себя непримиримым "борцом" за утопические идеи мирового армянства, единственного истинного заступника за некий независимый "арцах", который, если придёт к власти (хотя шансов у него нет никаких), воплотит в жизнь мечту о "Великой Армении" от моря до моря.

Зная, что армянское руководство не станет возражать против этого визита, так как продолжает играть опасные игры, поддерживая сепаратистов и вселяя в них уверенность в том, что не оставят их одних, лишь бы не допустить мирной интеграции армянского населения в азербайджанское общество, поэтому А. Татоян со "спокойным" сердцем отправился целоваться и обниматься с лидерами сепаратистов, которые уже пакуют чемоданы и ждут момента, чтобы соскочить.

Спрятавшись на дно автомобиля, чтобы его не заметили средства видеоконтроля азербайджанской армии, А. Татоян прибыл в Ханкенди, где сразу же развернул бурную деятельность. Для начала поручкавшись со всеми лидерами сепаратистов, которых удалось найти, А. Татоян бросился ездить по населённым пунктам, где клялся и божился в том, что не далёк тот день, когда независимость "арцаха" будет признана марсианами, с которыми он близок и практически договорился.

Далее А. Татоян всплакнул о судьбе армянских памятников культуры на бывших оккупированных территориях, которые как он утверждал, находятся на "грани уничтожения", при этом умалчивая о том, что все эти так называемые памятники были либо установлены после оккупации, либо были переделаны из древних албанских в армянские.

Войдя в раж, А.Татоян вновь стал повторять свои известные тезисы о нарушениях прав армянского населения, которое мол страдает от нахождения азербайджанских вооруженных сил вокруг них и лишены возможности спокойно "заниматься" сельским хозяйством, видимо имея ввиду ведение инженерных работ и минирование территории.

Интересно, что А. Татоян, являясь омбудсменом Армении, должен заниматься только вопросами прав человека на территории своей страны, а Карабахский регион является международно-признанной территорией Азербайджана и однозначно не входит в ареал его деятельности.

Так что наглое открытое вмешательство во внутренние дела Азербайджана чиновника другого государства ещё раз доказывает истинные намерения армянской стороны, которая всегда стремилась аннексировать и присвоить азербайджанские территории.

Вновь удивляет поведение и отношение международных посредников и организаций, которые набрав в рот воды молчат на открытое посягательство представителя соседней страны на территориальную целостность Азербайджана. Вообще-то, как не замечать тот факт, что на территории пока что находящейся под контролем миротворцев, продолжают служить граждане Армении, парламент Армении выделяет средства из бюджета на содержание сепаратистов, а армянские чиновники ведут себя так, как будто вопрос "миацума" уже решён.

Видимо они уже забыли вкус азербайджанского железного кулака и звуки издаваемые пикирующими Байрактарами, которые всегда действуют отрезвляюще на буйные головы реваншистов.

Все выступления А. Татояна во время его воровского визита были посвящены пропаганде тюркофобии и антиазербайджанизма, которые он смешивал с резкими выпадами и обвинениями в адрес премьер-министра Н. Пашиняна, которого он давно уже ненавидит за то, что тот лишил его тёплого места, называя революционного премьера главным виновником поражения, предателем национальных интересов армянского народа, готового нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном.

Считая, что такие агрессивные выпады дадут ему определенные преференции в будущем, господин А. Татоян бил себя в грудь, уверив братьев-сепратистов, что он единственный кто стоит на защите их интересов и не сдаст их никогда, лишь бы добраться до вожделенного кресла премьера. За это сепаратисты навесили ему на грудь ничего не значащую медальку, как на собачьей выставке районного масштаба.

Порисовавшись на экранах армянских телеканалов и на первых строчках новостных сайтов, А. Татоян спрятавшись в автомобиле вернулся домой, с чувством "исполненного" долга и в полной уверенности, что все его провокационные действия очень скоро зачтутся, как только ему подобным образом удасться в очередной раз обмануть армянский народ и вывести на митинги, чтобы свергнуть ненавистный режим.

Таким образом, гражданин Армении А. Татоян в очередной раз показал свое истинное лицо, которое далеко от характера мандата, которым он бравировал последние 4 года и вместо защиты прав и свободы граждан своей страны, наоборот старается ввергнуть армянский народ в очередную авантюру, которая закончится для него плачевно.

Сложилась определённая закономерность: лица занимающие должность омбудсмена Армении являются самыми оголтелыми ястребами, выступающими против мира и диалога с Азербайджаном и Турцией. Вот и первый армянский "защитник" прав человека, некая Лариса Алавердян в своём последнем интервью, играя роль новой армянской Жанны Д Арк, требует новой войны до победного конца, выступает с воинствующими лозунгами.

Эта бывшая воспитательница бакинского детского садика номер 3 хорошо запомнилась в Баку умением в изготовлении тортов на заказ из продуктов, позаимствованных у детей детсада. Далее, став преподавателем математики и черчения в сельской школе, она быстро выбилась в одного из главных идеологов сепаратистов, призывая во время Первой Карабахской Войны резать и уничтожать азербайджанских женщин и детей.

Переквалифицировавшись затем в "правозащитника", госпожа Л. Алавердян наплевав на хлеб и соль, которые делила с азербайджанцами, стала самым ярым противником примирения.

Так что А. Татоян не первый армянский "специалист" по защите прав человека, который вместо гуманитарной миссии предпочитает нести ненависть и разжигать межнациональную рознь. Возможно с его уходом 22 февраля 2022 года ситуация может измениться и новый омбудсмен Кристина Григорян займётся своими прямыми обязанностями и не будет лезть в политические процессы, но это покажет время.

Хотелось бы напомнить А. Татояну и ему подобным, что терпение Азербайджана не безгранично, подобные тайные визиты нарушают все возможные красные линии. Как известно, Президент Ильхам Алиев никогда не бросает слов на ветер и обещанное возмездие настигнет всех, кто думает, что сумеет его избежать.