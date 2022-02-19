Армянин-чиновник МЧС РФ Маргарите Симоньян: "Беженцев только не к нам в Ставрополь!"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Редкая способность без особого труда приспосабливаться к любой среде, становиться за короткие сроки частичкой чужого общества - характерная черта, присущая армянам, которой они искусно пользуются на протяжении всей истории своего существования. Благодаря этому уникальному качеству армяне вольготно проживают практические везде, в любой части континента. Наставления "отца" мирового армянства - Каталикоса всех армян Вазгена I о том, что надо заселяться на чужих землях, присваивать, плодиться и пускать глубокие корни, стали жизненным кредо, которому армяне следуют и по сегодняшний день. "Заветы" Вазгена армяне не иначе как носят как амулет удачи, прикованный намертво к груди.

"Наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях", - просвещал Каталикос отцов и детей армянства, которые, кстати, его не подвели. Заселились, расплодились, присвоили чужие земли, и продолжают следовать вазгеновским советам.

Такое засилье армян в Ставрополе и Краснодаре создает опасности для русских, так как "древнейшие" прибрали к рукам все, что тольмо можно, от квартир до бизнеса, и сегодня наглым образом выражают недовольство, когда кто-то из русских осмеливается прибыть в эти края. В частности, такой пример мы увидели сегодня в Facebook.

Такое сообщение под постом Маргариты Симоньян о людях, нежелающих оказаться в зоне напряженности между Россией и Украиной, оставил некто Рафаел Микаелян, который является начальником отдела в главном управлении МЧС по Старвопольскому краю и против того, чтобы кто-то кроме армян приезжал в Ставрополь.

Несмотря на то, что это проходимец работает в МЧС, одной из главных целей которого является спасение человеческих жизней, судьбы людей, спасающихся от возможной войны, его не волнуют. Армяне Ставрополя, заселившие русскую землю, настолько обнаглели, что считают чужими всех, кроме самих себя.

Реакция последовала соответствующая:

Это лишь некоторые из ответов.

Наблюдаемая годами тотальная экспансия армянами в любом уголке России привела к тому, что коренных жителей просто оттесняют и притесняют на их же родной земле. Микаелян и ему подобные российские армяне умудряются не только заселять крупные города и регионы, но и прибирать к рукам властные структуры (как видим, он успешно пустил корни в МЧС РФ), занимать ведущие позиции в правительственных кругах, в ведомственных учреждениях, назначаются на высокие и ответственные должности, занимают привилегированное положение среди российской политической элиты, практически захватили львиную долю печатных и вещательных органов, радио, телевидение, масс-медиа. Разумеется, все эти опасные тренды оказывают существенное негативное воздействие на русских. Когда люди одной национальности численно начинают преобладать над остальными, начинаются злоупотребления. А когда это еще замалчивается, то злоупотребления могут стать большими, что мы сегодня и наблюдаем.

Надо понимать, что там, где плотно заселяется армянская диаспора, там имеет место весь полный пакет их присутствия на чужой территории: храмы, хачкары, культурные центры, активные диаспорские организации, превалирование в СМИ и органах госуправления, криминальные группировки, оказывающие влияние на органы власти. А потом появляются всякие "армянские культурные автономии", "арцахи". Поэтому такие как Микаэлян не желают присутствия кого-либо кроме армян в густонаселенных вазгенами регионах России. Вытестение - это и есть вся суть армянства.