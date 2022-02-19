США будут сотрудничать с Азербайджаном для охраны энергоресурсов на Каспии

Мы благодарны Азербайджану за службу в рядах стран, обеспечивающих охрану аэропорта Кабула, и в целом за поддержку операций НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон в видеообращении из Вашингтона по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

"Мы будем работать вместе с Азербайджаном для предотвращения контрабанды наркотиков и охраны энергетических ресурсов Каспийского бассейна. Я также горжусь совместными проектами, осуществляемыми нашими странами, которые служат укреплению роли женщин в экономике, удовлетворению потребностей вынужденных переселенцев, развитию здравоохранения и разминирования", - отметила Эрика Олсон.