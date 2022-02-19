Студенты из 17 стран побывали в Агдаме

В рамках XI Международной зимней школы мультикультурализма 20 студентов из 17 стран посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, студенты посетили крепость Шахбулаг, дворцовый комплекс Имарат, агдамскую Джума мечеть и сельскую мечеть Гияслы.

Ожидается, что после посещения Агдама иностранные студенты отправятся в Шушу.

Отметим, что при организационной поддержке бакинского Международного центра мультикультурализма в рамках XI Международной зимней школы мультикультурализма в Азербайджане с 17 по 24 февраля проходят мероприятия на тему "Военные преступления против культурного наследия на примере карабахского конфликта".