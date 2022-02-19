https://news.day.az/politics/1437323.html Армяне обстреляли позиции Азербайджана в Ходжавенде
Армяне обстреляли позиции Азербайджана в Ходжавенде
Обстреляны позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, позиции Азербайджанской Армии в селе Тагаверд Ходжавендского района с 15:40 часов 19 февраля были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного отряда с территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы.
Ответным огнем обстрел был подавлен.
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