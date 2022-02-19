Сизифов труд по-армянски: Джеймс Уорлик и его размышлизмы

Автор: Акпер Гасанов

Это давно уже превратилось в некую армянскую традицию - интересоваться мнением тех, чье мнение никого не интересует. Так произошло и на сей раз, когда в РА вовсю обсуждают то, что ляпнул бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик в ходе программы Infocom "В центре внимания Россия". Сразу замечу, что вне зависимости от того, что именно сейчас и в будущем будет заявлять Уорлик, его слова имеют нулевой вес.

Потому, что он всего лишь один из дипломатов, который совершал бесполезные челночные рейды между Баку и Ереваном, изображая готовность посодействовать урегулированию карабахского конфликта. Уорлик протирал штаны на этой должности с 2013 по 2016 годы. Потом он так и не нашел себе применения в качестве американского дипломата высокого ранга.

Этот господин стал работать на российскую компанию компанию "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". Соответственно, к процессу урегулирования карабахского конфликта он давно уже не имеет никакого отношения. Тем не менее, он решил напомнить о себе, выбрав для этой цели поразительно дилетантское заявление. Собственно, сомнения в том, что отставной дипломат, радостно публикующий в соцсетях свое фото с Леди Гагой, видимо оценивая этот эпизод в качестве одного из важнейших в карьере, мягко говоря , не совсем правильно оценивает реальность, отпали давно. Но, Уорлик решил еще раз доказать очевидное.

"Думаю, в Баку должны понять, что должен быть какой-то способ решения вопроса о статусе. Без решения вопроса о статусе прочного урегулирования не будет", - изрек он.

Сразу напомню, что 4 февраля , состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Франции Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Так вот в ходе той четырехсторонней встречи в видео-формате не было ничего сказано про важность "дальнейшего урегулирования и нагорно-карабахского конфликта". Не было даже упоминания такого выражения, как Карабах или "статус Нагорного Карабаха". Все логично. Вопрос "статуса" для "Нагорного Карабаха" нет и быть не может, он окончательно обнулен итогами 44-дневной войны. Если Уорлику об этом еще не сообщили, то это не наши проблемы.

Кстати, в ходе той четырехсторонней встречи не было ничего сказано про реанимацию бесполезной Минской группы ОБСЕ. Упоминания о почившей в бозе МГ ОБСЕ не было также и в ходе встречи с участием Эммануэля Макрона, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе. Не вспоминали о ней и в ходе состоявшейся при участии Владимира Путина встречи Президента Ильхама Алиева и Пашиняна в Москве.

А вот Уорлик считает, что "должна быть дискуссия между Арменией и Азербайджаном", "дискуссия должна продвигаться сопредседателями ОБСЕ". О том, что дискуссия между Баку и Ереваном уже идет, что обсуждаются уже конкретные вопросы, ведущие к началу экономического сотрудничества между сторонами, Уорлик "прозевал". Как и то, что Азербайджан одержал Победу в 44-дневной войне не благодаря, а вопреки "деятельности" МГ ОБСЕ.

Приведу конкретный пример. В конце января 2016 года в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге были обсуждены доклады британского депутата Роберта Уолтера "Эскалация насилия в Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана" и боснийского парламентария Милицы Маркович "Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают воды".

Эти доклады поддерживали справедливую позицию Азербайджана и были одобрены комитетами ПАСЕ. Армения многие месяцы работала против приема резолюций по этим докладам, вовсю старалось и армянское лобби. И вот на этом фоне, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в том числе и Джеймс Уорлик, призвали ПАСЕ "не делать таких шагов, которые могут навредить мандату МГ ОБСЕ или усложнить продолжающийся переговорный процесс". То есть, сопредседатели фактически встали на защиту интересов Армении.

И такого рода примеров можно привести множество. Кроме того, очевидно же, что страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, за все долгие годы существования этой организации, так и не смогли оказать на Армению давления, достаточного, чтобы принудить ее к претворению в жизнь резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых черным по белому было прописано требование о необходимости вывода армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

Прекрасно помню, что в 2016 году, этот же Уорлик заявлял, что урегулирование карабахского конфликта предполагает возвращение части территорий под контроль Азербайджана в обмен на статус Нагорного Карабаха. То есть, вместо давление на РА, он пытался добиться уступок от Азербайджана. Чем в конечном итоге все закончилось, можно увидеть, даже будучи Уорликом. Азербайджан снял с повестки дня все вопросы, включая вопрос "статуса Нагорного Карабаха". Наша страна установила новый статус-кво. С которым вынуждены считаться все. В том числе и Армения, журналисты которой почему-то так любят интересоваться мнением тех, чье мнение никого не интересует.