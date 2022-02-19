Африканский клубок: Франция теряет влияние, Турция наращивает авторитет

Автор: Пярвин Мирзазаде

Наверное многие из нас имеют ассоциации об Африке по известному произведению советского детского писателя Корнея Чуковского про Бармалея, или по коротким сообщениям в новостной ленте информагентств, которые особо не дают получить полную информацию о том что происходит на континенте, на котором расположено 55 государств мира.

Однако Африканский континент в последнее время стал одним из самых важных регионов, учитывая наличие полезных ископаемых, геополитическое расположение и значительный прирост населения. Как известно, в конце 19 века Африканский континент практически полностью был поделён между Великобританией, Францией, Германией, Португалией, Бельгией, Италией и Испанией, которые проводили политику колонизации и нещадной эксплуатации коренного африканского населения и природных ресурсов.

К началу 20 века в Африке было лишь несколько независимых государств: Республика Либерия и Эфиопия, а также Египет, который формально оставался независимым, но находился под протекторатом Британской империи. Кроме того, на юге Африки были две независимые республики буров (потомков голландских эмигрантов) Трансвааль и Оранжевая, которые лишились своей независимости в результате англо-бурской войны 1899-1902 годов, став британской колонией.

Границы между колониями были проведены европейскими державами произвольно и очень часто африканские народы оказывались разделёнными, что и сказывалось на их дальнейшем развитии, так как представители одного и того же народа начали говорить на языке той страны которой они принадлежали, то есть зачастую становились франкофонами или англоговорящими, лишь потому что это был язык их колонизаторов.

Ситуация в Африке началась меняться после окончания Второй Мировой Войны. Подъем национально-освободительного движения вынудил страны - метрополии начать предоставлять своим колониям независимость. Не даром 1960 год вошёл в историю как год Африки, когда была провозглашена независимость сразу 17 африканских государств.

После обретения независимости африканскими государствами, на континенте развернулась активная борьба за влияние между СССР и странами Запада, причём вначале США оставались как бы в стороне от этого процесса, предоставив поле деятельности своим союзникам, в основном Великобритании и Франции.

Африканский континент погрузился в период многочисленных войн и конфликтов, вызванных в основном тем, что границы между странами были произвольно установлены бывшими метрополиями, а также внутренним трайбализмом. Наряду с этим продолжались национально-освободительные войны на территориях оставшихся под контролем стран, отказавшихся предоставить независимость своим колониям.

Среди них можно отметить войну в Алжире, где Франция старалась сохранить эту колонию в своём составе и войны в Анголе, Мозамбике, Гвинеи Бисау, которым Португалия отказывалась предоставить независимость.

Однако в целом уже к концу 70-х годов 20 века практически все бывшие африканские колонии обрели независимость и на континенте образовалось 53 государства. Завершение деколонизации в Африке привело к тому, что во многих африканских странах начался подъем сепаратизма, который продолжается и до сих пор.

Многие африканские страны, особенно в 70-х годах, взяли курс на социалистическую ориентацию и фактически установили союзнические отношения с СССР.

Близкие отношения с СССР позволили этим странам не только подавить антиправительственные и сепаратистские движения, но и используя значительную безвозмездную экономическую и военную помощь, стали успешно развиваться.

СССР, который рассматривал Африканский континент как один из театров боевых действий холодной войны, тратил огромные суммы на помощь африканских странам, зачастую не задумываясь о том, что эти средства никогда не вернутся. Наряду с помощью, в СССР направлялись десятки тысяч студентов из африканских стран, которых безвозмездно обучали в ВУЗах бывшего Союза различным специальностям.

Многие африканские армии вооружались советским вооружением, зачастую ненужным или выходящим из строя через некоторые время из-за плохого обслуживания.

Развал СССР положил конец социалистическим иллюзиям африканских лидеров, которые лишившись помощи из Москвы вдруг резко стали сторонниками Запада и рыночной экономики, чтобы спастись от социальных катаклизмов в своих странах.

Уход СССР из Африки, вызванный распадом страны и экономической катастрофой, привёл к падению ряда просоветских режимов и даже к появлению новых государств, таких как Эритрея и Южный Судан.

С развалом СССР на Африканском континенте резко активизировались США, а также Франция и Великобритания, у которых там не осталось практически конкурентов. В последнее время можно наблюдать значительный рост влияния Китая в африканских странах, который вкладывает значительные средства в развитие горнодобывающего и транспортного сектора экономики, но никогда не вмешиваясь в политический аспект и не диктуя властям стран какую внешнюю политику им нужно вести.

Но монополии Запада на Африканском континенте пришёл конец с приходом к власти Президента В. Путина в России. По мере роста экономики и политического влияния в мире, Россия вновь обратила внимание на Африканский континент.

К традиционным связям с арабскими странами Северной Африки, она начала усиленно развивать отношения со странами Чёрной Африки, которые были нарушены после распада СССР. Вначале Россия сделала упор на развитие экономических отношений с бывшими традиционными партнёрами, например крупнейшая российская алюминиевая компания РУСАЛ вернулась в Гвинею, где вновь стала разрабатывать месторождения бокситов, основы экономики страны.

Россия стала активно развивать военно-техническое сотрудничество с Анголой, Нигерией, Эфиопией и другими странами, которые имели на вооружение значительное количество советской военной техники, требующей ремонта и обслуживания. Вновь заработали программы обучения африканских студентов в российских учебных заведениях, в том числе и военных.



Россия стала постепенно возвращаться в Африку, но теперь не на идеологической основе, как во времена бывшего СССР, а на прагматичной деловой.

Крах коммунистической идеологии привёл к тому, что на Африканском континенте практически не осталось даже намёка на идеи марксизма- ленинизма. Некоторые лидеры африканских стран, которые ещё вчера говорили о курсе своих стран на построение социализма, теперь стали ярыми сторонниками рыночной экономики.

С целью развития отношения с африканскими странами был создан новый формат отношений между Россией и Африкой. Саммит Россия- Африка, площадка общения руководства стран, направленная на развитие всесторонних отношений между странами. Хотя справедливости ради надо отметить, что аналогичные форматы с африканскими странами уже существуют между ними и ЕС, а также Китаем.

Следует отметить, что отношения африканских стран со странами Запада развиваются довольно сложно. Не смотря на значительную помощь со стороны ЕС и США, на отношениях с африканскими странами значительное влияние оказывает историческое прошлое. Многие африканцы ещё не забыли периоды колониализма и работорговли, поэтому этот неприятный осадок играет определенное влияние на развитие отношений со странами Запада.

Наряду с этим часто открытое вмешательство во внутренние дела африканских государств, попытки диктовать в каком направлении им необходимо развивать отношения с теми или иными странами, вызывают раздражение и недовольство африканских народов. Попытки экспорта в Африку не традиционных для неё идеологий, варварская деятельность транснациональных горнодобывающих компаний, наносящих значительный урон экологии континента, проблемы с незаконной миграцией, а также рост расизма в Европе, приводят к подъему антизападных настроений в африканских странах, способствуют развитию и усилению радикальных исламских настроений, особенно в странах со значительным мусульманским населением.

Рассадником радикальных исламских движений стало Сомали, страна в которой практически не осталось центральных государственных институтов после падения режима Мохамеда Сиада Барре в 1991 году и Ливия, которая после падения режима Каддафи в 2011 году стало "осиным гнездом" международного терроризма.

Следует отметить, что впервые разгул радикального религиозного терроризма начался еще в Алжире в 1991 году, когда воспользовавшись социальным недовольством в стране, исламские радикалы выиграли парламентские выборы, но не были допущены до власти алжирской армией, которые положили конец этому "демократическому" эксперименту, проведённому по совету западных политиков.

Теперь же в 21 веке после периода "арабской весны", когда ряд режимов в арабских странах на Севере Африки пали после так называемых народных революций, радикалы перенесли сферу своей деятельности на территорию стран Сахеля: Нигер, Чад, Мали, Буркина Фасо, а также Нигерии, Кении, ЦАР, Танзании, Уганды и Мозамбика. Все эти страны со значительным мусульманским населением и наличием большой диаспоры в Европейских странах, богатые природными ресурсами, но в результате некомпетентного управления имеют большие социальные проблемы, обусловленные значительным населением, неразвитой инфраструктурой и бедностью.

Кроме того, экономические проблемы этих стран обострились значительными экологическими проблемами, вызванные изменениями климата в Африке, которые привели к наводнениям и росту пустынных территорий.

Наличие в этих странах различных этносов, многие из которых желают сами эксплуатировать природные богатства, привело к появлению сепаратистских настроений. Что можно наблюдать на примере Мали, где туареги, проживающие на севере страны, попытались создать своё государство под названием Азавад, появление которого могло бы способствовать распаду и соседних стран, где проживают туареги: Нигере, Алжире, Ливии, Буркина Фасо.

Не осталась в стороне и самая населённая страна Африки Нигерия, где сепаратисты из дельты реки Нигер, где расположены основные нефтегазовые месторождения, выступают за отделение этой части страны.

Наряду с сепаратистскими настроениями в этих странах, усилились радикальные религиозные группировки, такие как Боко Харам в Нигерии, которые открыто ведут широкомасштабную войну против правительства. Ряд радикальных исламских группировок в Мали, Буркина Фасо, Чаде, Мозамбике, Танзании и Нигере объявили себя частью террористической организации Исламского Государства и открыли так называемый африканский фронт войны.

Всплеск сепаратизма и радикализма привёл к тому, что даже в Камеруне, который всегда отличался относительной стабильностью, появились вооруженные группы, ведущие борьбу за отделение англоговорящих регионов страны (большая часть населения Камеруна, бывшей французской колонии, говорит по-французски, а меньшая часть, которая находилась под управлением Великобритании, по-англиски).

После обретения независимости руководителями большинства африканских стран были или бывшие чиновники колониальной администрации, или популярные лидеры национально освободительных движений.

К сожалению, экспортированная с Запада в Африку система управления государства, основанная на многопартийном парламентаризме, оказалась в основном не жизнеспособной. Очень скоро во многих странах произошли военные перевороты и кровавые гражданские войны вызванные тем, что в большинстве африканских стран трайбализм играет значительную роль и национальные элиты вынуждены считаться с традиционными порядками и родо-племенными отношениями в построении государственного управления.

Попытки замены этих традиций на идеологическую основу, когда при поддержке СССР национальным элитам предлагалась коммунистическая идеология, имела некоторый успех, пока это все подпитывалось денежными вливаниями, технической помощью, бесплатным вооружением и неплохим образованием в Союзе. Но после краха мировой социалистической системы, идеологические основы улетучились и все вернулось на круги своя.

Очень скоро многие левые лидеры африканских стран сменили портреты классиков марксизма в своих кабинетах на дорогие костюмы и помчались на Запад за помощью и деньгами. "Новообращённых" демократов с радостью встретили в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне, Париже и других столицах, помогли деньгами, взамен получив обещание демократических реформ, свободы прессы и строительства рыночной экономики.

Первым делом, по советам западных советников, были приватизированы государственные предприятия, ликвидированы минимальные социальные льготы, был резко сокращён военный бюджет, а самое главное, в рамках политики плюрализма, было дано разрешение на деятельность многочисленных политических организаций, в том числе и радикального толка.

Кроме того, во многих африканских странах население в религиозном плане не является однородным. Например в Нигерии население практически наполовину является мусульманским, а другая половина придерживается христианства.

Поэтому все это послужило к резкому росту межконфессиональных противоречий, что проявилось очень ярко в Центрально-Африканской Республике, где они переросли в открытую Гражданскую войну после череды военных переворотов.

Следует отметить, что во многих африканских странах армия играет значительную роль и является важным институтом и стабилизирующим элементом, которая цементирует государство. Армии многих стран Африки, как правило формируются на многонациональной основе, где религиозный и национальной фактор не является основным принципом. Долгое время офицерский корпус многих африканских стран получал, как правило, образование на Западе- во Франции, Великобритании, США.

До распада СССР многие офицеры из африканских стран социалистический ориентации обучались в советских военных учебных заведениях, где им наряду с военными знаниями, вбивалась в голову коммунистическая идеология.

Окончание холодной войны привело к окончанию соперничества на Африканском континенте. По рекомендации западных экономистов были резко сокращены расходы на оборону, сокращена численность вооруженных сил, осталась без присмотра и обслуживания советская военная техника, пришедшая вскоре в негодность. Дошло до того, что в некоторых африканских странах перестали вовремя платить зарплату военнослужащим. Армия стала вне политики и событий в стране, периодически привлекалась лишь для подавления социальных протестов, и предотвращения переворотов.

Все это продолжалось до тех пор, пока радикальные исламисты не перешли в наступление и развязали настоящие гражданские войны. Вначале африканские лидеры пытались сами справится с ними, однако оказалось, что исламисты хорошо вооружены, организованы и пользуются значительной поддержкой местного населения, которое устало от бедности и неразберихи в стране.

Тогда лидеры стран Сахеля обратились за помощью к Африканскому Союзу, к бывшей метрополии Франции и странам ЕС. Африканский Союз, силы которого разбросаны по всему континенту попытался помочь, но не смог отправить значительные силы. Ведь большинство миротворческих подразделений АС находятся в Сомали, Демократической Республике Конго, а также в Мозамбике, армия которого с трудом сдерживает натиск исламистов на севере страны, где тем удалось захватить гигантские газовые месторождения.

Бывшая метрополия Франция отправила свои войска в Мали, чтобы остановить наступление радикалов из африканского отделения ИГ. К французам примкнули их союзники по ЕС из Германии, Дании и других стран.

Увы, несмотря на значительные силы западных союзников, успехи коалиции были незначительны. Параллельно исламисты развернули активное наступления в Буркина Фасо, Чаде, Нигере и соседних странах. Присутствие французских войск, действия которых были не особенно успешными, стало раздражать местное население африканских стран-бывших французских колоний. В этих странах стали расти антизападные, антифранцузские настроения, при этом неприязнь африканцев стала распространяться и на руководство стран, многие из которых получили образование и работали на французские компании и организации.

Вот тут и сыграла свою роль традиционная сила многих африканских государств - армия. За короткий срок со в второй половины 2021 года в трёх странах произошли военные перевороты. В Гвинеи, Мали и Буркина Фасо были свергнуты прозападные гражданские руководители, которые вели себя пассивно и не смогли организовать достойное сопротивление исламистам, целиком полагавшись на иностранные войска.

Вместо них к власти пришли военные, которые хоть и обещают, что в скором вернут власть гражданским, делать этого пока не собираются, провозгласив главным принципом борьбу с радикализмом.

После долгого отсутствия в этих странах возросли пророссийские настроения. Имидж России возрос на фоне того, что действия российских военных советников в ЦАР, где им удалось остановить наступление повстанцев и создать дееспособную армию, практически привела к окончанию Гражданской войны. Многие жители Мали и Буркина Фасо ещё помнят времена близкого сотрудничества с СССР, когда в этих странах находились многочисленные советские советники, врачи и военные.

Падение авторитета Франции в этих странах, население которых говорит по-французски и у которых в бывшей метрополии живет многочисленная диаспора связано с тем, что проводимая политика в Африке повторяет ошибки прошлого, когда руководителям этих стран часто необходимо было следовать директивам из Парижа, которые были непопулярными среди местного населения.

Французское влияние в африканских странах уменьшается ещё на фоне того, что некоторые торговцы вооружением, которые имеют высокопоставленных родственников наверху, пытаются продать оружие африканцам по высоким ценам, да ещё довольно на невыгодных условиях. А их важные родственники пытались, выкручивая руки, заставить лидеров африканских стран отказаться от других более выгодных предложений.

В результате, армии Буркина Фасо и Мали оказались практически безоружными перед лицом до зубов вооруженных исламистов, стали терять все больше территорий, перешедших под контроль террористов. Все это вызвало народное недовольство и молодые армейские офицеры сместили непопулярных лидеров, которые действовали с оглядкой на зарубежных покровителей.

Таким образом, не смотря на наличие конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, ситуацию в Афганистане, постепенно центр тяжести борьбы с радикальными исламистами смещается в Африку, где поголовная бедность, неграмотность и экологические проблемы создают благоприятную почву для вербовки новых бойцов за "истинную веру".

В настоящее время африканский континент является одним из главных источников добычи редкоземельных металлов, необходимых для мировой электронной промышленности, которая переживает спад, что отражается на всей мировой экономике. Поэтому необходимо в наиболее короткие сроки добиться стабилизации ситуации, разгрома радикалов и урегулирования конфликтов.

Говоря об отношениях со странами Африканского континента, нужно особо отметить активизацию роли Турции в этом регионе мира.

За последнее время Турция резко нарастила экспорт в африканские страны, установила крепкие политические связи с африканскими лидерами. Благодаря инициативе Президента Турции Р. Эрдогана, в декабре 2021 года в Стамбуле был проведён III Саммит Партнерства Турция - Африка, в котором приняли участие лидеры большинства африканских стран.

Число посольств Турции в Африке возросло до 43, а всего планируется иметь около 50 дипломатических представительств. Турция активно инвестирует в страны Африки, открывает школы, осуществляет инфраструктурные проекты. Наращивается экспорт Турцией военной продукции в страны Африки, где традиционно были сильны позиции западных стран и России.

Уже налажена поставка турецкой бронетехники в Кению, Чад, Нигерию и другие страны.

Отношения Турции со странами Африки переживают период ренессанса, наряду с экономикой активно развиваются связи в области культуры, науки и образования.

Необходимо отметить роль Азербайджана в отношениях со странами Африки. Традиционно, ещё в советское время, в Азербайджане учились тысячи молодых специалистов из африканских стран, которые стали затем костяком элиты этих государств. Многим известно, что бывший Президент Анголы Э. Душ Сантуш получил образование инженера нефтяника в известном всем специалистам нефтяной области АЗНЕФТИХИМЕ.

Азербайджан, как Председатель Движения Неприсоединения, стал инициатором оказания помощи в поставках вакцин африканским странам во время пандемии коронавируса и не только инициировал сбор средств для малоимущих стран, но передал значительную партию вакцин для нужд Африканских стран. Президент Ильхам Алиев неоднократно встречался со многими лидерами стран Африки и высказывался за развитие всесторонних отношений с этими странами.

У Азербайджана есть большой потенциал наращивания экспорта промышленной продукции в страны Африки, а также обучения студентов из этих стран. Уже осуществляются несколько контрактов на поставку различного оборудования в африканские страны, а оттуда импортируются бокситы, какао бобы, кофе и т.д. Развитие отношений со странами Африки позволит значительно расширить экспортный потенциал Азербайджана.

Геополитическое значение Африканского континента особо имеет значение ввиду того, что там проходят многие важные судоходные пути. Как известно, долгое время район Африканского рога был зоной активного пиратства, ввиду того, что оттуда проходило огромное количество нефтеналивных судов и сухогрузов из Азии в Европу. Теперь же в Гвинейском заливе, недалеко от побережья Нигерии, возник новый очаг пиратства, целью которого также являются танкеры с нефтью.

Для предотвращения сомалийского пиратства в Джибути были созданы военные базы США и Китая, которые наряду с военной базой Франции, обеспечивают безопасность судоходства в этом регионе. Хотя США, как правило, не особенно охотно участвуют в операциях по борьбе с терроризмом в африканских странах, но небольшие континенты американского спецназа находятся в странах Сахеля, где обучают местных военнослужащих и оказывают им в случае необходимости поддержку.

США очень внимательно отслеживают ситуацию в Африке, но стараются ограничиваться финансовой помощью, непосредственно не вмешиваясь.

Страны ЕС, которые переживают сейчас наплыв незаконных мигрантов в основном из стран Африки, стараются создать предпосылки для того, чтобы устранить причины, приводящие к бегству африканцев из своих стран и для этого выделяют значительные средства.

Подводя итог тому, что происходит в настоящее время на Африканском континенте приходишь к выводу, что клубок отношений настолько закручен, что раскручивать его придётся ещё долго. Решение многих африканских проблем лежит в плоскости прежде всего социальных вопросов, а также борьбы с трайбализмом и сепаратизмом, который не даёт нормально развиваться африканским народам.

Политика колониализма заложила довольно много мин замедленного действия. Раздел границ между бывшими колониями, без учёта национальных особенностей, создали довольно много причин для конфликтов. Но передел границ между странами или уступки сепаратистам могут привести к непоправимым последствиям с многочисленными жертвами.

Мировое сообщество помнит миллионы жертв геноцида в Руанде или последствия последних событий в Эфиопии, когда вооруженное выступление народа тиграи против центральных властей принесли десятки тысяч жертв.

Африка, как одно из наиболее взрывоопасных мест на земле, требует осторожного подхода к решению своих проблем, основанных на уважении международного права, традиций и обычаев народов населяющих континент, а также всестороннего социально экономического развития.