https://news.day.az/politics/1437381.html Выполнены тренировочные полеты на вертолетах - ВИДЕО
Выполнены тренировочные полеты на вертолетах - ВИДЕО
Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны, проведены летные учения с экипажами вертолетов ВВС.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе практической части учений экипажи выполнили дневные и ночные полеты, решали задачи по оценке местности, изучению маршрутов и различным эпизодам.
Экипажи вертолетов успешно выполнили поставленные задачи.
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