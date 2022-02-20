Выполнены тренировочные полеты на вертолетах

Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны, проведены летные учения с экипажами вертолетов ВВС.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе практической части учений экипажи выполнили дневные и ночные полеты, решали задачи по оценке местности, изучению маршрутов и различным эпизодам.

Экипажи вертолетов успешно выполнили поставленные задачи.