Разрушенный армянскими оккупантами Губадлы

Со дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне прошло не так много времени, а Карабах, от которого армянские оккупанты оставили лишь руины, уже почти готов к возвращению своих жителей. Мало того, он уже стал любимым местом туристов, которые легко могут попасть в Карабах по новым дорогам, проложенным по очищенным от мин территориям, и даже по воздуху, так как Физулинский аэропорт, построенный в рекордные сроки, также стабильно принимает авиапассажиров.

Не отстает в восстановлении от других районов Карабаха и Губадлинский. Оккупированный ВС Армении в 1993 году Губадлы был освобожден Азербайджанской Армией под самый конец 44-дневной войны. А сегодня уже по готовому генплану налаживается инфраструктура на территории Губадлинского района. Там же, как и во многих других освобожденных районах, уже налажено радио- и телевещание.

Руины в разрушенном армянами Губадлы увидел весь мир. Все стали свидетелями армянского вандализма. Ведь оккупанты на протяжении почти 30 лет уничтожали в Карабахе все - от построек до флоры и фауны.

Посетивший Губадлы после освобождения заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев тогда поделился в своем Twitter кадрами мечети, превращенной в свинарник.

"Мечеть XVIII века в освобожденном от оккупации селе Мемер Губадлинского района превращена в свинарник. Мечеть полностью разрушена. Наряду с вандализмом, во время оккупации религиозно-культурный памятник XVIII века был осквернен Арменией и превращен в свинарник. Мы призываем ЮНЕСКО, ИСЕСКО, Организацию исламского сотрудничества (ОИС) предпринять шаги и осудить подобные варварские действия",- написал помощник Президента.

Под руководством Президента Ильхама Алиева, освобожденный Карабах возрождается ускоренными темпами. Граждане Азербайджана возвращаются на свои земли и совсем скоро мы уже будем видеть новые дома, новую инфраструктуру. Но помнить руины, которые оставили после себя оккупанты, мы не перестанем.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фоторепортаж, сделанный в Губадлы, который в ближайшем будущем встретит своих жителей и гостей в новом обличии.