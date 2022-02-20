Баку - важнейший торговый партнер Берлина на Кавказе

"В этот день 30 лет назад между Германией и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения, заложившие основу для наших глубоких связей - Азербайджан является важнейшим торговым партнером Германии на Кавказе. Германия оказывает содействие в диверсификации экономики Азербайджана".

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter начальник Департамента МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиас Лютенберг.

Он добавил, что в течение 30 лет Азербайджан стал ближе к Европейскому Союзу.