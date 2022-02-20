https://news.day.az/politics/1437427.html Баку - важнейший торговый партнер Берлина на Кавказе - МИД Германии
Баку - важнейший торговый партнер Берлина на Кавказе - МИД Германии
"В этот день 30 лет назад между Германией и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения, заложившие основу для наших глубоких связей - Азербайджан является важнейшим торговым партнером Германии на Кавказе. Германия оказывает содействие в диверсификации экономики Азербайджана".
Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter начальник Департамента МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиас Лютенберг.
Он добавил, что в течение 30 лет Азербайджан стал ближе к Европейскому Союзу.
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