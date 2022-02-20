При поддержке Фонда Гейдара Алиева в России начинаются "Дни Азербайджана в Москве"

С 21 февраля по 1 марта в Москве при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет ряд культурных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает Day.Az, в рамках мероприятий "Дни Азербайджана в Москве" в Новой Третьяковской галерее откроется выставка произведений народного художника Азербайджана Тахира Салахова "Произведения из коллекции Третьяковской галереи".

На Выставке достижений народного хозяйства в Москве состоится открытие выставки "Азербайджанский ковер - новый взгляд" в павильоне "Азербайджан". Также в павильоне "Азербайджан" с участием известных деятелей культуры и искусства России будет представлен литературный проект "Из уст в уста" по мотивам поэмы "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Вечером 22 февраля на сцене Музыкального театра "Геликон-опера" состоится гала-концерт под названием "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене". На концерте под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова репертуар из произведений азербайджанских и российских композиторов представят Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Мурад Адыгозалзаде, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов.