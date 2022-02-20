https://news.day.az/politics/1437438.html Ожидаем еще большего укрепления азербайджано-германского сотрудничества - МИД Азербайджана
Ожидаем еще большего укрепления азербайджано-германского сотрудничества - МИД Азербайджана
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией, сообщает Day.Az.
"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. В связи с этим мы передаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Федеративной Республики Германии. Мы ожидаем дальнейшего укрепления азербайджано-германского сотрудничества", - говорится в публикации, размещенной на странице МИД Азербайджана в Twitter.
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