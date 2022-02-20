Ожидаем еще большего укрепления азербайджано-германского сотрудничества

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией, сообщает Day.Az.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. В связи с этим мы передаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Федеративной Республики Германии. Мы ожидаем дальнейшего укрепления азербайджано-германского сотрудничества", - говорится в публикации, размещенной на странице МИД Азербайджана в Twitter.