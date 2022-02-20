Участники международной зимней школы мультикультурализма ознакомились с вандализмом армян в Шуше

Участники XI международной зимней школы мультикультурализма под названием "Военные преступления против культурного наследия: в контексте истории карабахского конфликта", организованной Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ), находятся в поездке в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники зимней школы ознакомятся в Шуше домом-музеем Бюльбюля, мавзолеем Моллы Панаха Вагифа, мечетью Юхары Гевхар ага, мечетью Ашагы Гевхар ага, церковью Газанчы, Шушинской крепостью и Джыдыр дюзю.