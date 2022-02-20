https://news.day.az/politics/1437476.html Спикер парламента Молдовы посетит Баку
Спикер парламента Молдовы посетит Баку
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу отправится с визитом в Азербайджан. Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, поездка состоится с 21 по 23 февраля, передает Day.Az со ссылкой на управление по связям с общественностью Законодательного собрания Молдовы.
Гросу посетит Баку по приглашению председателя азербайджанского парламента Сахибы Гафаровой. Как отметили в пресс-службе, вместе со спикером в Азербайджан поедет депутат парламента Виталий Жакот, входящий в группу дружбы с законодательным органом Азербайджана.
Во время визита Гросу должен встретиться с Сахибой Гафаровой, премьер-министром страны Али Асадовым и молдавской диаспорой.
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