Полная перезагрузка отношений Азербайджана и ЕС

Автор: Лейла Таривердиева

Чем дальше мы от 44-дневной войны, тем четче видно, что победа Азербайджана была нужна и выгодна не только нам самим. Очень многие облегченно вздохнули, потому что больше не нужно чувствовать неловкость, строя отношения с этим стратегически важным регионом, нет необходимости в вынужденной политкорректности, противоречащей собственным интересам. Особенно ярко это прослеживается в быстром росте заинтересованности Европы в более тесных контактах с Баку. Интерес был всегда, но связанные с армянской пропагандой нюансы омрачали благие намерения и тормозили взаимовыгодное сближение. Необходимость поддерживать искусственный баланс отношений с чрезвычайно важным Азербайджаном и бесполезной Арменией-оккупантом была серьезным препятствием. Сегодня такого препятствия больше нет, оно сметено Азербайджанской армией, уверены, на радость всем. Исчезла неопределенность и все встало на свои места. Что касается места Азербайджана, то лучше всего о нем говорят участившиеся визиты в страну чиновников ЕС, недавнее заседание министров по Южному газовому коридору и многие другие моменты.

Сегодня никто больше не пытается трактовать сотрудничество Азербайджана с ЕС в контексте стремления нашей страны в эту структуру. Такой вопрос никогда не стоял и в сегодняшней повестке тоже не значится. Однако это не мешает Баку быть стратегическим партнером Евросоюза. Именно партнером, а не просителем. Как отметил в своем январском интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев, наша позиция всегда была реалистичной. "Я говорил, что мы не должны, что называется, цепляться за то, что не сможем реализовать. Реально мы хотим более тесных связей с Европой. А Европа хочет, чтобы ситуация на ее границах была стабильной. Считаю, что в ходе встреч с господином Мишелем (президент Совета ЕС Шарль Мишель - ред.) нам удалось сформулировать эту повестку дня. Надеюсь, что данный совместный подход позволит в скором времени полностью согласовать и новое соглашение, потому что в настоящее время согласованы примерно 90-92 процента соглашения. Есть несколько пунктов, по которым имеются разногласия. Однако считаю, что если будет проявлена серьезная воля, то мы сможем добиться этого с обеих сторон", - сказал глава государства.

Но и без этого соглашения повестка с Евросоюзом достаточно широка. Это, в первую очередь энергетика и транспортно-логистическая сфера. В свою очередь Азербайджан заинтересован в приобретении технологий. Сегодня ЕС является основным торговым партнером Азербайджана - на его долю приходится почти 40 процентов внешнеторгового оборота страны. В 2021 году внешнеторговый оборот между ЕС и АР составил 15,2 миллиарда долларов. Для сравнения - в 2020 году этот показатель составлял 9,5 миллиарда долларов. В Азербайджане действуют более 1 700 компаний из стран ЕС. С 9-ю государствами-членами Европейского Союза Азербайджан подписал документ о стратегическом партнерстве.

16 февраля ЕС и Всемирный банк подписали Административное соглашение об Инструменте оперативной технической помощи (AZTAF) для Азербайджана. Согласно документу, трехлетняя грантовая программа с общим бюджетом в 5,25 миллионов евро финансируется ЕС и управляется Всемирным банком. Целью программы является оказание консультационно-аналитической поддержки и наращивание потенциала правительства Азербайджана в соответствии с документом "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития".

По большому счету, никаких серьезных проблем между Баку и ЕС на сегодня нет. Взаимный интерес и достаточно хорошее взаимопонимание. Единственным омрачающим отношения моментом был финансовый пакет, выделенный Евросоюзом Азербайджану и Армении, но и эта проблема уже решена благодаря настойчивости Баку.

Азербайджанская сторона не против усиления роли Евросоюза в процессах, идущих после 44-дневной войны на Южном Кавказе. Так, ЕС оказывает поддержку работам по разминированию освобожденных территорий. На эти цели было выделено 2,5 миллиона евро. Обсуждаются вопросы участия компаний и финансовых институтов Европейского Союза в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана. В Баку также не исключают, что Евросоюз может сыграть действенную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе в вопросе разблокировки транспортных артерий. Как сказал по этому поводу Президент Ильхам Алиев, "сообщество европейских государств, располагающее огромным политическим опытом и мощными интеллектуальными ресурсами, может предоставить участникам переговоров рекомендации по целому ряду вопросов урегулирования двухсторонних отношений, включая определение границ. В любом случае, Азербайджан будет приветствовать такие шаги".

Хотя все вышесказанное и является главными составляющими отношений ЕС и Азербайджана, основным вопросом на сегодня остается заключение всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве. Ожидается, что переговоры по документу завершатся в этом году. В настоящее время переговоры по новому соглашению, как отмечал ранее глава МИД Джейхун Байрамов, продолжаются. Они ведутся по четырем блокам вопросов: политика, безопасность, торговля и экономика, отраслевое развитие. Несогласованными остаются некоторые вопросы по торгово-экономическому блоку, но идет интенсивный диалог.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени Евросоюза и государств-членов по всеобъемлющему соглашению о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Новый договор должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Первый раунд переговоров по новому соглашению состоялся 7 февраля 2017 года в Брюсселе. 11 июля 2018 года Азербайджан и Евросоюз парафировали документ "О приоритетах партнерства".

Азербайджан по очень многим параметрам имеет преимущества перед другими странами "Восточного партнерства" и потому в свое время не подписал ассоциативное соглашение, поставив вопрос о сотрудничестве и партнерстве с ЕС. Азербайджан является единственной страной "Восточного партнерства", которая подписала отдельный документ по энергетической безопасности с Евросоюзом. Пожалуй, это еще один важный пункт отношений. Прошедшее 4 февраля министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора показало, какое значение придает Евросоюз этому вопросу. В этом году на заседании КС приняли участие представители большего числа стран, а еврочиновники не скрывали, какие надежды возлагают на Азербайджан.

В сентябре 2018 года был принят документ о приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС. Приоритеты партнерства включают: сотрудничество в следующих областях; укрепление институтов и надлежащее управление; экономическое развитие и рыночные возможности; энергоэффективность, экологические и климатические характеристики; перемещение и отношения между людьми.

Как завил в ходе визита в Баку комиссар по вопросам соседства и расширения Европейского Союза (ЕС) Оливер Вархели, партнерские отношения с Азербайджаном имеют большое значение для ЕС и важно еще больше укрепить эти отношения. Азербайджан является надежным партнером ЕС. Комиссар заявил, что в рамках плана экономических инвестиций Азербайджану выделен финансовый пакет в 2 миллиарда евро, в рамках которого рассматривается реализация конкретных проектов. Вархели также выразил готовность ЕС участвовать в процессе восстановления и реконструкции, осуществляемых в Азербайджане.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в июле прошлого года побывал в регионе. "Мы хотим придать нашим связям дополнительный, очередной импульс. Мы даже хотим придать стратегический характер партнерству между Европейским Союзом и Азербайджаном... Мы понимаем, что партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Напротив, это - партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве", - сказал Мишель на пресс-конференции с Президентом Азербайджана. Президент Евросовета был расслаблен и явно доволен поездкой. Как, кстати, и азербайджанский лидер.

Визит Мишеля был очень символичным. Он не рассчитывался на какой-то результат и был, скорее, ознакомительным. Европа зондировала ситуацию после 44-дневой войны и искала свое место в ней. Судя по итогам визита и делавшимся заявлениям, свое место европейцы определили.

А 21 февраля в Баку с однодневным визитом побывает специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Одним словом, отношения Азербайджана и Евросоюза перешли в свою новую фазу. В них стало больше искренности и больше понимания с европейской стороны. Азербайджан же, как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, всегда готов к сотрудничеству, но равноправному. Наша страна уже не раз подтверждала статус надежного партнера. Все, чего Азербайджан ожидает, это такой же надежности от тех, с кем он имеет дело. Последние развития в отношениях с Евросоюзом позволяют на это надеяться.