Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл с визитом в Азербайджан

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Рад возвращению в Баку. С нетерпением жду завтрашних обсуждений, чтобы обсудить взаимоотношения и последующие шаги", - отметил Клаар.