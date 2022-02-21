https://news.day.az/politics/1437508.html Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл с визитом в Азербайджан
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл с визитом в Азербайджан
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Рад возвращению в Баку. С нетерпением жду завтрашних обсуждений, чтобы обсудить взаимоотношения и последующие шаги", - отметил Клаар.
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