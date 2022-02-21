В парламенте американского штата Юта обсудили отношения с Азербайджаном - ФОТО - ВИДЕО
В Сенате и Палате представителей (верхняя и нижняя палаты) парламента американского штата Юта обсудили отношения с Азербайджаном, сообщили Trend в азербайджанском генконсульстве в Лос-Анджелесе, передает Day.Az.
В обсуждениях принял участие генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.
Выступая на пленарном заседании Сената, сенатор Джин Дэвис рассказал об Азербайджане и его отношениях с Ютой.
Сенатор отметил, что до пандемии Юту посетила азербайджанская делегация, в состав которой вошли представители различных религиозных общин.
Спикер Сената Стюарт Адамс отметил, что Азербайджан является дружественной страной и необходимо еще больше укреплять эти дружественные двусторонние отношения.
На заседании Палаты представителей парламента штата Юта депутаты сообщили, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.
Депутат Карен Кван подчеркнула, что Азербайджан является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе. По ее словам, более 300 американских компаний успешно работают в Азербайджане и до сегодняшнего дня инвестировали в его экономику 19 миллиардов долларов.
Кван также отметила, что в Азербайджане в мире и согласии проживают мусульмане, христиане и иудеи.
Видеозапись обсуждений можно посмотреть по ссылке:
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