В парламенте американского штата Юта обсудили отношения с Азербайджаном

В Сенате и Палате представителей (верхняя и нижняя палаты) парламента американского штата Юта обсудили отношения с Азербайджаном, сообщили Trend в азербайджанском генконсульстве в Лос-Анджелесе, передает Day.Az.

В обсуждениях принял участие генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

Выступая на пленарном заседании Сената, сенатор Джин Дэвис рассказал об Азербайджане и его отношениях с Ютой.

Сенатор отметил, что до пандемии Юту посетила азербайджанская делегация, в состав которой вошли представители различных религиозных общин.

Спикер Сената Стюарт Адамс отметил, что Азербайджан является дружественной страной и необходимо еще больше укреплять эти дружественные двусторонние отношения.

На заседании Палаты представителей парламента штата Юта депутаты сообщили, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

Депутат Карен Кван подчеркнула, что Азербайджан является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе. По ее словам, более 300 американских компаний успешно работают в Азербайджане и до сегодняшнего дня инвестировали в его экономику 19 миллиардов долларов.

Кван также отметила, что в Азербайджане в мире и согласии проживают мусульмане, христиане и иудеи.

Видеозапись обсуждений можно посмотреть по ссылке: