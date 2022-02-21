https://news.day.az/politics/1437587.html Азербайджан и Польша отмечают 30-летие со дня установления дипотношений - МИД
Азербайджан и Польша отмечают 30-летие со дня установления дипотношений - МИД
Азербайджан и Польша отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Сегодня исполняется 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей. Мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Польша в связи с этим событием. Надеемся на дальнейшее укрепление азербайджано-польского сотрудничества", - говорится в сообщении.
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