Азербайджан и Польша отмечают 30-летие со дня установления дипотношений

Азербайджан и Польша отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей. Мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Польша в связи с этим событием. Надеемся на дальнейшее укрепление азербайджано-польского сотрудничества", - говорится в сообщении.