https://news.day.az/politics/1437646.html Сколько мин нашли в Карабахе? - Отчет ANAMA
Сколько мин нашли в Карабахе? - Отчет ANAMA
ANAMA опубликовало информацию об операциях, проведенных на освобожденных территориях за последнюю неделю.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 14 по 19 февраля было обнаружено 27 противопехотных, 15 противотанковых мин и 233 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).
От мин и НРБ очищено 115,8 га территории.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре