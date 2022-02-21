Сколько мин нашли в Карабахе?

ANAMA опубликовало информацию об операциях, проведенных на освобожденных территориях за последнюю неделю.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 14 по 19 февраля было обнаружено 27 противопехотных, 15 противотанковых мин и 233 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

От мин и НРБ очищено 115,8 га территории.