Армяне испугались приезда азербайджанских депутатов в Ереван

На протяжении долгих лет армянское руководство в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна пропагандировало в армянском обществе вражду ко всем азербайджанцам и туркам. Культивирование ненависти к сожалению въелось с корнем в сознание граждан Армении, которые стали жертвой военных преступников Кочаряна и Саргсяна, чьи руки обагрены кровью ни в чём не повинных азербайджанцев во время первой Карабахской войны.

Так, в пригороде Еревана группа граждан организовала акцию протеста против визита азербайджанских депутатов в Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в дело вмешалась полиция и попыталась силой освободить проезжую часть, завязалась потасовка.

После нескольких неудачных попыток полиции удалось восстановить движение.

Участники акции заявили, что выступают в целом против восстановления рейсов Ереван-Стамбул и налаживания отношений с Турцией.