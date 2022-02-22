В ЕС поняли, что Азербайджан это перспективный партнер, добивающийся амбициозных задач

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

В отношениях с западным миром у Азербайджана имеется несколько важных приоритетов, которые представляются вполне реалистичными с точки зрения их претворения в жизнь. Нам хорошо известно, что Европа и Запад в целом подходят практически ко всем своим контактам с Востоком и постсоветским пространством с некоторым высокомерием. Это, я бы сказал, первая защитная реакция. Мол, они такие особенные, и остальные должны иметь в виду все их капризы, прежде чем решиться на взаимодействие.

В случае с Азербайджаном то, что мы сегодня наблюдаем, это результат не единовременных, а многолетних усилий. Мы помним, что в конце 90-х было подписано соглашение с Европейским союзом об экономических и прочих связях. По ходу времени шла притирка, стороны приноравливались друг к другу. Европейцам казалось, что у них большой гандикап, потому что они являются законодателями геополитических и геоэкономических трендов. И все, соответственно, должны подстраиваться под их стандарты, применять их лекала и никак не выходить за их рамки.

По мере развития сотрудничества Европа стала все больше и больше узнавать Азербайджан. Особенно Азербайджан Президента Ильхама Алиева, который по всем своим личностным показателям является одним из законодателей новых тенденций и в политике, и в экономике, и в сфере межцивилизационных отношений, потому что, как известно, Азербайджан не замывается в каких-то узких рамках, а проводит политику открытых дверей, всегда открыт к контактам и диалогу.

После того, как наши европейские партнеры познали особенности нашей национальной ментальности, воочию увидели ту стилистику политики, которую проводит Президент страны, они мало-помалу раскрылись. И сейчас мы можем смело говорить о том, что результатом наших многолетних отношений стали те наработки, которые вначале выстраивались по методологии проб и ошибок, а потом уже - по нашему настоянию, когда мы стали требовать равноправного отношения к себе, просили не применять менторства, не делать назидательных шагов, а принимать нас такими, какие мы есть. Чтобы брались за основу те практические возможности, которыми мы располагаем и которые вполне приемлемы для наших западных партнеров.

В свое время Евросоюз добивался подписания с Азербайджаном ассоциативного соглашения о партнерстве. Мы его не приняли, сделали оговорки, указав, что готовы сотрудничать, но старый договор устарел и не отвечает реалиям и давайте тогда подписывать новое двустороннее соглашение о партнерстве, которое будет учитывать интересы и ожидания не только ЕС, но и наши тоже. Тем более, что мы принимаем активное участие в энергоснабжении пространства ЕС, мы четко выполняем свои транзитные обязательства, мы обеспечиваем свободное использование наших коммуникационных возможностей и профильной инфраструктуры. И когда вопрос встал о том, что Азербайджан должен открыть свое воздушное пространство для Европы и так далее, они поняли, что когда мы говорим о необходимости сотрудничества с нами как с равноправным участником, мы не просто грезим, а умеем настаивать на том, что отвечает нашим национальным интересам. С Азербайджаном нельзя говорить так, как европейцы говорят с Арменией, Молдовой и другими странами Восточного партнерства.

Азербайджан - это дееспособный игрок, который является автором Южного газового коридора, многих других энергетических, транспортных, коммуникационных проектов, обслуживающих интересы, в том числе западных партнеров. Наша страна является адекватным, способным, результативно мыслящим и результативно действующим партнером, который предоставляет большие возможности для выхода на центральноазиатские рынки, занимает ключевую позицию на траверсе очень важных транспортных маршрутов - Север-Юг, Восток-Запад, Персидский залив - Черное море и так далее. Когда мы говорим о наших диверсификационных возможностях, мы имеем в виду не только получение прибыли от грузоперевозок между континентами. Мы имеем возможности обеспечить преференции для потенциальных производителей и поставщиков, которые находятся по разные стороны Каспия и более широкого пространства. Да, мы не скрываем, что преследуем свою выгоду, но выгоду при этом получают и наши партнеры, потенциальные участники этих процессов. Азербайджан здесь выступает не только посредником, но также мотиватором, который умеет очень мобильно находить выгодные конфигурации взаимодействия. И все, что касается наших технологических ожиданий, тоже укладывается в рамки реалистичных программ. Потому что многие наши партнеры по ЕС готовы поделиться с такой нормальной предсказуемой страной, как Азербайджан, новыми технологиями.

В период пандемии, когда весь мир замкнулся в себе, многие европейские страны закрылись на замок, Азербайджан, наоборот, инициировал международные встречи и обсуждения. Был проведен саммит контактной группы Движения неприсоединения, встреча на высшем уровне Организации тюркских государств. Азербайджан инициировал проведение спецсессии ООН по теме совместной борьбы с коронавирусом и недопустимости вакцинного национализма. То есть страна у нас маленькая, но удаленькая, которая умеет ставить задачи и находить нужные форматы для их решения.

В конечном итоге Евросоюз, Запад в целом осознали, что Азербайджан хоть и небольшая страна, но на многое способная. Тем более после нашей блестящей победы в 44-дневной войне над Арменией, они убедились еще и в том, что мы за счет собственных ресурсов смогли создать надежную оборону, разработали надежную наступательную стратегию и добились выполнения требований международных законов по восстановлению нашей территориальной целостности и решения проблем около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Одним словом, партнеры узнали нас в лицо, получили возможности не гадать, а вычитывать из нашего послужного списка именно те пункты, которые для них представляют стратегический интерес. Например, у спортсменов бывают личные листки с указанием их возможностей. Так же точно в системе геополитики и геоэкономики существуют характеристики, в которых каждый заявляет о своих возможностях и преимуществах. И в этом отношении наши данные, наши возможности и наши успехи сыграли незаменимую роль в том, что Азербайджан узнали как очень перспективного партнера, способного не только ставить амбициозные задачи, но и добиваться их реализации.