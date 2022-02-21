Али Асадов подписал распоряжение об усилении антиинфляционных мер

21 февраля премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о неотложных мерах в связи с усилением антиинфляционных мер в Азербайджане. Основными целями распоряжения являются снижение давления мировых цен на продовольствие на внутренний потребительский рынок, сохранение реальных доходов и покупательной способности населения, стимулирование местного производства.

Об этом сообщили Trend в Кабмине Азербайджана, передает Day.Az.

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