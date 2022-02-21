https://news.day.az/politics/1437816.html Председатель парламента Молдовы прибыл в Азербайджан
Председатель парламента Молдовы прибыл в Азербайджан
21 февраля в Азербайджан с официальным визитом прибыл председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию Молдовы во главе с Игорем Гросу встретили первый зампредседателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Молдова Сабир Гаджиев, посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, временный поверенный в делах посольства Молдовы в Азербайджане Николае Кожухарь и другие официальные лица.
Официальный визит завершится 24 февраля.
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