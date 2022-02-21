https://news.day.az/politics/1437821.html Азербайджанские депутаты встретились с Пашиняном
Азербайджанские депутаты встретились с Пашиняном
Сегодня состоялась встреча представителей Азербайджана, Грузии, Украины, представленных в Парламентской Ассамблее "Евронест", а также сопредседателя со стороны Европейского Союза с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
На встрече были обсуждены отношения ЕС-Армения, Азербайджан-Армения.
Отметим, что депутаты Милли Меджлиса Таир Миркишили и Солтан Мамедов находятся в Ереване для участия в заседании комитета Парламентской ассамблеи "Евронест".
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