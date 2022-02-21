Азербайджанские депутаты встретились с Пашиняном

Сегодня состоялась встреча представителей Азербайджана, Грузии, Украины, представленных в Парламентской Ассамблее "Евронест", а также сопредседателя со стороны Европейского Союза с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

На встрече были обсуждены отношения ЕС-Армения, Азербайджан-Армения.

Отметим, что депутаты Милли Меджлиса Таир Миркишили и Солтан Мамедов находятся в Ереване для участия в заседании комитета Парламентской ассамблеи "Евронест".