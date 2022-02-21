«Сладкая» ложь Робика Кочаряна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Находящийся под судом второй Президент Армении, который скорее всего сменит свой брендовый прикид на полосатую робу заключённого, в очередной раз решил использовать последние дни нахождения на свободе созвав пресс-конференцию, чтобы попытаться воодушевить и разбудить своих сторонников, которые похоже уже смирились с тем, что вскоре будут слушать выступления своего кумира только из-за решётки.

Роберт Седракович, который в отличии от своего бывшего дружбана из "карабахского клана" Сержика Азатовича, лучше владеет искусством охмурять аудиторию, вновь обратился к армянскому народу с призывом выйти на улицу, чтобы спасти страну от "проклятых турков".

Но и этот призыв Роберта Седраковича оказался гласом вопиющего в пустыни. Никто в Армении больше воевать за интересы карабахского клана не хочет понимая, что худой мир лучше доброй ссоры. Второй президент Армении, который всегда отличался умением манипулировать фактами и событиями, на этот раз решил поразить журналистов своими "глубокими" познаниями в области международного права, чтобы изобличить своего злейшего врага Премьер-Министра Н. Пашиняна, который недавно заявил, что Армения давно признала территориальную целостность Азербайджана и то, что вопрос о принадлежности Карабахского региона Азербайджану был отражён в соответствующих документах саммитов ОБСЕ.

Для большей наглядности в подтверждении своей позиции, Р. Кочарян притащил заключительный документ Саммита ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и стал зачитывать оттуда избранные места, касающиеся конфликтов на территории Европы и риторически вопрошать: а где тут написано про территориальную целостность Азербайджана, мол про все страны есть: Грузия, Молдова, Сербия, а про Азербайджан нет, значит ОБСЕ не признает Карабахский регион за часть Азербайджана.

Получив удовольствие от своего небывалого открытия, Р. Кочарян стал обвинять своего главного недруга Н. Пашиняна в предательстве и в том, что он сдался туркам, согласившись на открытие транспортных коммуникаций в регионе и на нормализацию отношений с Турцией.

Р. Кочарян выступил против начала процесса делимитации и демаркации Азербайджано- армянской границы считая, что это приведёт к признанию территориальной целостности Азербайджана и окончательному закрытию проекта "арцах-миацум".

Ну то что бывший секретарь парткома шелкового комбината и главарь боевиков темой международного права владеет довольно слабо это точно. Даже то что он занимал высшие должности (Президента и Премьер-Министра) в Армении не помогли ему постичь премудрости этого далеко не самого лёгкого раздела юриспруденции.

Прежде всего господин Р. Кочарян вспомнил именно Стамбульский саммит ОБСЕ в октябре 1999 году, потому что тогда после расстрела в Парламенте Армении, реальная власть в стране перешла ему в качестве нового Премьер-Министра и и.о. Президента после отставки первого президента Л. Тер-Петросяна и Р. Кочарян руководил армянской делегацией в Стамбуле. Этим Роберт Седракович пытался доказать, что когда он руководил страной никаких уступок не совершал и международное сообщество к нему прислушивалось.

Увы все это, как всегда, оказалось полуправдой, так как ещё в 1996 году на Лиссабонском Саммите ОБСЕ в заявлении действующего Председателя Премьер-Министра Португалии М. Баррозу черным по белому написано о том, что мирное урегулирование конфликта должно быть осуществлено на принципе территориальной целостности Азербайджана и Армении. Далее там же говорилось о том, что армянскому населению Карабахского региона будет предоставлен статус автономии в составе Азербайджана.

Это заявление было одобрено всеми странами - членами ОБСЕ кроме Армении, которая в порядке компромисса просто промолчала, не зафиксировав никакого особого мнения.

Что же касается международного признания Карабахского региона частью Азербайджана, то несведущему в международном праве бывшему мелкому партийному функционеру следует обратиться к текстам 4 резолюций СБ ООН (кстати обязательных к исполнению и которые международное сообщество и посредники не смогли заставить выполнить Армению). В них написано, что армянские вооруженные формирования должны быть выведены с оккупированных территорий Карабахского региона Азербайджана.

Отказавшись от мирного решения конфликта армянская сторона отказалась от мирного решения конфликта, после чего Азербайджан принудил Армению исполнить все 4 резолюции СБ ООН согласно Уставу этой влиятельной международной организации.

Исходя из этого, вопрос о некоем статусе автономии полностью потерял свою актуальность и отправился на свалку истории. На протяжении долгого времени в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, армянские лидеры, включая Р. Кочаряна, спекулировали на теме статуса, увязывая освобождение ряда территорий с признанием квази независимости Карабахского региона, которая была провозглашена незаконно и имела конечную цель-присвоение оккупированных азербайджанских территорий с дальнейшим присоединением к Армении.

Стараясь сделать "умный" вид Р. Кочарян, которому не терпится вернуться на армянский политический Олимп осознаёт, что время работает против него и если ему не удастся в ближайшее время вновь обманув народ завоевать популярность, то это сделать уже никогда не удастся.

Для этого приняв напыщенный облик, бывший лидер "карабахского клана", который он так опрометчиво уступил своему подельнику Сержику, стал рассуждать о роли ОДКБ и возможности вхождения в Союзное государство с Россией и Беларусью.

Что касается ОДКБ то тут давно все ясно. Руководству Армении не удалось втянуть союзников в конфликт с Азербайджаном, потому что всем было очевидно, что никакой агрессии против государства-члена ОДКБ не было, а наоборот: этим государством была совершена оккупация территории соседнего государства, с которым все страны ОДКБ поддерживают стратегические отношения на высоком уровне и территориальную целостность которого признавали и признают.

В отношении присоединения к Союзному государству позиция Р. Кочаряна предельно ясна: попытаться пролезть туда на авось, дабы спасти остатки сепаратистов. Но туда Армению пока никто и не зовёт.

Выступая с такими громкими призывами, Роберт Седракович надеется напомнить о себе кое-где за границей, чтобы окончательно не потерять свою и так подмоченную репутацию среди богатых московских армян, которые иногда подкидывают ему деньжат на безбедную жизнь за то, что он позиционирует себя как сторонник тесных отношений с Россией. Р. Кочарян стараясь ещё больше понравиться своим покровителям, подверг критике Запад за политику двойных стандартов по отношению к проблеме демократии в Армении заявив, что Н. Пашинян пользуется поддержкой западных стран, которые закрывают глаза на проводимую в стране политику подавления инакомыслия для того, чтобы по его мнению "отдалить" Армению от России.

Вот кому кому а Р. Кочаряну о демократии следовало бы молчать. Ведь именно он в 2008 году применил вооружённую силу и подавил народные выступления против сфальсифицированных президентских выборов, за что сейчас и привлечён к судебной ответственности.

В общем подводя итог очередного шоу Роберта Седраковича можно прийти к выводу, что перед возможной посадкой на долгий срок, бывший президент решил выговориться, чтобы облегчить душу. Причем все проблемы своей страны подсудимый Р. Кочарян видит в том, что страной управляет "революционный" Премьер Н. Пашинян, который мол "разбазарил" все оставленное ему от предыдущих властей "наследство".

Для этого Р. Кочарян открыто призывает армянский народ подняться и свергнуть нынешнюю власть как можно скорее, пока его ещё не посадили. Во имя этой своей "мечты" Роберт Седракович готов даже помириться со своим прежним братаном и наследником Сержиком Азатовичем, который предал его и остался в стороне от судебного преследования, заключив сделку с "революционерами". Так что с приближением весны и возможной нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, внутриполитическая борьба в Армении обостряется, причём в авангарде вновь выступает так называемый "карабахский клан", который после поражения во Второй Карабахской Войне и фактической капитуляции остался у разбитого корыта, лишившись части доходов и сторонников.

Используя свою пока оставшуюся под контролем креатуру на территории, на которой временно размещены миротворцы, команда Р. Кочаряна и компания провоцирует вооруженные инциденты и конфликты против Азербайджана, чтобы вновь раскрутить спираль затухшего конфликта, в надежде, прикрываясь миротворцами, добиться интернационализации ситуации.

Эта уже старая испытанная ими в Первой Карабахской Войне тактика обречена на провал. Ведь азербайджанская сторона не будет спокойно сидеть и не реагировать на эти провокации и ответит так, что им мало не покажется. "Сладкая" ложь Р. Кочаряна рассчитана на его мечту о том, что ему вновь удастся замутить ситуацию и вернуться к власти, как он неоднократно делал до этого. Но время и люди уже давно не те, да и силёнок у бывшего главаря бандформирований почти не осталось.

Президент Ильхам Алиев, говоря о тех кто виновен за разжигание кровавого конфликта всегда подчёркивал, что именно Р. Кочарян и С. Саркисян несут значительную долю ответственности за это. Эти одиозные личности ввергли армянский народ в кровавую бойню, раскрутив спираль межнациональной розни, уничтожив тысячи азербайджанцев и стерев с лица земли сотни азербайджанских населенных пунктов.

Теперь же они должны нести ответственность за все свои деяния, которые принесли народам региона, боль и страдания.