https://news.day.az/politics/1437836.html Мост в столице Польши окрасился в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Мост в столице Польши окрасился в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Мост Шлонско-Домбровски через реку Висла в столице Польши Варшаве окрасился в цвета Государственного флага Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Польше, по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами по инициативе посольства на мост Шлонско-Домбровски через реку Висла в столице Польши Варшаве были спроецированы цвета Государственного флага Азербайджана.
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