Все армянские пленные возвращены в Армению

Позиция Азербайджана полностью соответствует международному праву. Урегулирование конфликта осуществлялось в соответствии с международным правом и международно признанными границами Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи (ПА) "Евронест" в Ереване.

По его словам, конфликта больше нет, и Азербайджан создал новые реалии в регионе, которые поддерживаются Европой.

"Рад, что международные организации выступают за партнерство и сотрудничество в регионе. Мы готовы использовать все международные площадки для установления мира в регионе. Выдвигается много обвинений по поводу пленных и "культурного наследия" на освобожденных территориях Азербайджана. Хочу довести до вашего сведения, что все пленные возвращены в Армению.

По окончании конфликта Азербайджан заявил о готовности делимитации и демаркации границы с Арменией. Открытие коммуникаций между двумя странами принесет мир и безопасность в регион. Что касается претензий, связанных с "культурным наследием", то Азербайджан открыт для международного мониторинга и оценки.

Около четырех тысяч азербайджанцев пропали без вести во время первой Карабахской войны, и до сих пор нет никакой информации об их судьбах", - добавил депутат.