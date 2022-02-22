Отношения Азербайджана никогда не направлены против третьих стран

Автор: Ибрагим Алиев

В свете последних событий, происходящих вокруг, некоторые люди необоснованно выстраивают в соцсетях всякого рода теории, проводя парралели между событиями между Россией и Украиной и Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подписание которой планируется в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Москву.

Рассматривая подобного рода комментарии, можно заметить, что люди, обсуждающие эти актуальные темы, целенаправленно игнорируют ряд определенных фактов, связанных с нашей страной. Например, то, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения. Будучи не только активным участником Движения, но и его председателем, мы никогда не заключали соглашения, которые были бы направлены против третьих стран или навредить им.

Данный шаг способствует росту имиджа Азербайджана как в регионе, так и мире. Наша страна является примером и уже долгое время и вполне успешно работает над тем, чтобы стать ключевым экономическим и политическим хабом региона. Только тот факт, что по разным оценкам страну относят и к Европе, и к Азии, и к Ближнему Востоку, говорит о том, что Азербайджан находится на пересечении огромного числа различных геополитических интересов, которые порой не совпадают. В таких условиях "выбор стороны", то есть вступление в какую-то из военных организаций, снизил бы привлекательность Азербайджана в роли такого хаба.

Государство всегда проводит свою независимую внешнюю политику лишь на основе национальных интересов Азербайджана. Небезызвестный факт, что наши добрососедские отношения с другими странами строятся по принципу взаимовыгодных отношений. Как минимум, на этом построены крепкие и прочные отношения с Россией. То же самое можно сказать и об Украине. Также как и азербайджано-российские отношения, сотрудничество Азербайджан-Украина развивается в духе искренней дружбы, взаимного уважения и доверия. Стоит также отметить, что в начале февраля 2022 года страны отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Мы превращаем вызовы в возможности, мы уверенно двигаемся вперед и продолжаем писать общую историю успеха. Азербайджан никогда не дружил и не дружит с кем-то против третьей страны.

Что касается подписания Декларации с Российской Федерацией, пока содержание документа не опубликовано, однако, очевидно, что он готовился давно, так же как и сегодняшние встречи Президента Ильхама Алиева в Москве. Как стало известно Day.Az из информированных источников, документ о Декларации готовился ещё с середины прошлого года. Поэтому его подписание нельзя назвать неожиданностью. Обратим внимание, что в конце 2021 года Президент Ильхам Алиев в своем новогоднем обращении к народу заявил, что российско-азербайджанские отношения поднимутся на качественно новый уровень.

Аналогичный документ о союзнических отношениях был подписан и между братскими Азербайджаном и Турцией в Шуше, который известен всему миру, как Шушинская декларация. Как известно из ее текста, развивающееся между Азербайджаном и Турцией военно-политическое сотрудничество, отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих стран. В декларации подчеркивается, что стороны будут поощрять реализацию совместных проектов по развитию взаимного потенциала посредством обмена технологиями в морском, воздушном и космическом секторах с учетом своих национальных и международных обязательств и внесут позитивный взаимный вклад в развитие технологий оборонной промышленности, будут осуществлять обеспечение оружием и боеприпасами, взаимно поощряя их производственные технологии, поддерживать создание производственных мощностей, которые в настоящее время не существуют в странах, совместное проведение исследований и производства, сотрудничество предприятий оборонной промышленности двух стран в области технологий, продукции и услуг военного назначения на внутреннем и международном рынках.

Так что подписание и Декларации между Азербайджаном и Россией - это вопрос сугубо двусторонних отношений наших дружественных стран. Российско-азербайджанские отношения развиваются в логике той региональной концепции, которую определили на долгосрочную перспективу и согласовали Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин соответственно. Невзирая на периодически возникающие сложные моменты, стороны демонстрируют последовательность в продвижении к общей логической цели. В процессе переформатирования системы международных отношений стратегическое сотрудничество России и Азербайджана, как ключевых архитекторов новой геополитической реальности в регионе, приобретает особое значение.

Поэтому взаимодействия между нашими странами находятся на высоком уровне, после подписания Декларации они станут ещё выше. А некие размышления, попытки связать декларацию с российско-украинским вопросом, игнорируя все вышеперечисленные факты, - лишь инсинуация, ложь и провокация.