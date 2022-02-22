В мэрии израильского города Ашкелон состоялась встреча с азербайджанскими депутатами

22 февраля в мэрии израильского города Ашкелон состоялась встреча с депутатами Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаиловой и Анатолием Рафаиловым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи председатель ашкелонского отделения Международной ассоциации Израиль-Азербайджан (АзИз) Илья Москович рассказал о работе отделения и планах на будущее.

Во встрече также приняли участие мэр города Ашкелон Томер Глам и его заместитель Софа Бейлина.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах туризма и культуры, школьного и студенческого обмена.

Затем состоялась встреча с выходцами из Азербайджана, проживающими в Ашкелоне и близлежащих городах.

Отметим, что депутаты Милли Меджлиса Севиль Микаилова и Анатолий Рафаилов прибыли в Израиль для участия в организованных АзИз мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Ходжалинской трагедии.