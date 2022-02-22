Симоньян пытается вбить клин в отношения России и Казахстана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянская пропагандистка, глава RT и некоторых других государственных СМИ России Маргарита Симоньян при последних событиях вокруг Украины решила вбить клин в российско-казахские отношения.

Провокаторша, пытаясь поднять антиказахскую истерику, бросилась обвинять Казахстан, бурно отреагировав на слова представителей страны о том, что у них нет планов признавать независимость т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Отметим, что глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности, на котором казахское правительство окончательно примет официальную позицию по данному вопросу.

Тлеуберди заверил, что вопрос о признании Казахстаном "ДНР" и "ЛНР" не стоит: "Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН".

Услышавшая слова главы МИД интриганка Марго расценила данное заявление как "проявление неблагодарности".

"И чего мы их спасали, спрашивается?" - задалась вопросом Симоньян, и начала рассуждать о "неблагодарности".

"Вообще самые гадкие люди - это люди, неспособные испытывать благодарность. Неблагодарность - зародыш предательства. Именно неблагодарные люди легко, без мук и бессонных ночей, с полным сознанием своей правоты, становятся предателями. Это самые подлые, склизкие, самозабвенно циничные и опасные люди. Их надо избегать. Что уж говорить о государствах", - написала пропагандистка в своёй телеграм-канализации.

Не знаем, что с утра курила мадам Симоньян, но, учитывая ее деструктивную деятельность, подрыв авторитета России на международной арене постоянными скандалами и заявления, постоянно противоречащие официальной позиции Москвы, эти слова больше описывают ее саму.

Еще совсем недавно, когда в Казахстане была неспокойная обстановка, мы писали о том, как армянская диаспора России, в лице Багдасарова, Марго и прочих, пытается воспользоваться любыми ситуациями, чтобы торпедировать отношения РФ с тюркскими странами, к которым у них больная и необоснованная ненависть.

Симоньян, которая постоянно выплевывает вредящие авторитету России словечки, пытается засунуть свой нос в дела самого большого по территории тюркского государства не потому, что она "за российские интересы", а банально потому, что она презирает тюрков и преслудет армянскую повестку. Это очевидно.

Из-за таких лиц, как Симоньян, Габрелянов, Багдасаров, Кеосаян (список насчитывает десятки фамилий тех, кто дергает за ниточки и тотально врет россиянам - ред.) российские СМИ трансформировались в мобильные команды обслуживания армянских политических интересов в российском информационном пространстве. Это беспрецедентный в мировой практике факт, когда одна из ключевых сфер в системе интересов любого государства - информационная политика и безопасность - управляется, регулируется и манипулируется представителями другого государства.

Этому опасному феномену предшествовал долгий и целенаправленный процесс арменизации руководства и ключевого состава ведущих российских информационных ресурсов.

Армянские кураторы, руководители и операторы российских СМИ формируют общественное мнение России, манипулируют фактами и осуществляют подмену понятий в интересах армянства, но в ущерб государственным интересам России. Они же аккумулируют вокруг России пространство информационного и политического отторжения и раздражения, выводят из числа партнеров России ключевые государства региона. И в итоге ведут к ослаблению России по всему периметру ее внешнеполитических интересов, включая страны СНГ, способствуют дезориентации и деградации огромной российской аудитории, что приводит к ссорам и недопониманиям с другими дружественными странами и их народами. Вот, что пытается сделать армянска Симоньян, безосновательно обвиняя Казахстан.