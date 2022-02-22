https://news.day.az/politics/1438115.html Милли Меджлис примет Заявление в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида
Милли Меджлис примет Заявление в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана примет Заявление в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку заседания парламента, которое состоится 25 февраля, включен проект решения Милли Меджлиса о Заявлении в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.
Отметим, что в целом повестка заседания охватывает 11 вопросов.
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