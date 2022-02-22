В рамках Дней Азербайджана в Москве открылась выставка «Азербайджанские ковры: новый взгляд»

22 февраля при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Москве начались Дни Азербайджана. Цикл культурных мероприятий, который продлится до 1 марта, посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В рамках Дней Азербайджана в павильоне "Азербайджан" Выставки достижений народного хозяйства в Москве открылась выставка "Азербайджанские ковры: новый взгляд".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на выставке, организованной совместно с акционерным обществом "Азерхалча", демонстрируются 14 ковров, относящихся к группе "Карабах", 4 из них из современной коллекции, выполненной в новом оригинальном формате. Представленные эксклюзивные ковры являются продуктом сотрудничества творческого коллектива "Азерхалча" с заслуженным художником Азербайджана Рашадом Алекберовым.

Председатель правления "Азерхалча" Эмин Мамедов сообщил, что все ковры, представленные на выставке, относятся к Карабахской школе. "Сегодня мы демонстрируем новый взгляд на традиционные классические Карабахские ковры, представляем современные, концептуальные ковры, соответствущие интерьеру XXI века.

Вы видите здесь образцы наших ковров, изготовленных в ограниченном количестве 44 экземпляров. Эти ковры изготовлены по эскизам художника Рашада Алекберова на основе ковровой группы "Гасымушагы", относящейся к Карабахской школе. Коллекция символично состоит из 44 ковров".

Он добавил, что в экспозиции представлены знаменитые ковры "Аждахалы" (драконовые ковры), также относящиеся к Карабахской группе. Э.Мамедов сказал: "Наши знаменитые ковры "Аждахалы" представлены здесь в современном виде. Одна из главных наших целей заключается в ознакомлении с современными азербайджанскими коврами. В Азербайджане развиваются все виды искусства. Почему бы не развиваться нашим коврам? Сегодня азербайджанские ковры продаются на различных аукционах, наши древние ковры демонстрируются в самых известных музеях мира. Мы хотели бы, чтобы через 50-100 лет наши как древние, так и современные ковры выставлялись как антиквариат, продавались бы на аукционах".,

В павильоне "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства в Москве представлен еще один проект "От языка к языку" Фонда Гейдара Алиева на основе поэмы "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. В рамках проекта в исполнении известных деятелей культуры и искусства Азербайджана и России прозвучат отрывки из поэмы "Семь красавиц" Низами.