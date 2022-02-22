Владимир Путин: Россия продолжит содействовать урегулированию споров межу Арменией и Азербайджаном

Россия продолжит содействовать урегулированию споров межу Арменией и Азербайджаном, в том числе, пограничных.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Москве.

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