https://news.day.az/politics/1438172.html Владимир Путин: Россия продолжит содействовать урегулированию споров межу Арменией и Азербайджаном
Владимир Путин: Россия продолжит содействовать урегулированию споров межу Арменией и Азербайджаном
Россия продолжит содействовать урегулированию споров межу Арменией и Азербайджаном, в том числе, пограничных.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Москве.
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