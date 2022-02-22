https://news.day.az/politics/1438210.html Азербайджан и Россия будут углублять взаимодействие между вооруженными силами
Азербайджан и Россия будут углублять взаимодействие между вооруженными силами
22 февраля подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества.
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