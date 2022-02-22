Азербайджан и Россия будут углублять взаимодействие между вооруженными силами

22 февраля подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества.