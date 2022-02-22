Россия и Азербайджан будут воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, наносящей ущерб интересам другой стороны

22 февраля подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Российская Федерация и Азербайджанская Республика будут воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, наносящей прямой или косвенный ущерб интересам другой Стороны, говорится в документе.