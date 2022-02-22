Россия и Азербайджан будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии

22 февраля подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как отмечается в Декларации, стороны будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.