https://news.day.az/politics/1438215.html Россия и Азербайджан будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии
Россия и Азербайджан будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии
22 февраля подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Как отмечается в Декларации, стороны будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре