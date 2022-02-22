https://news.day.az/politics/1438217.html Азербайджанские снайперы отрабатывают приемы уничтожения цели прицельным огнем - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские снайперы отрабатывают приемы уничтожения цели прицельным огнем - ФОТО - ВИДЕО
В Отдельной Общевойсковой армии проводятся сборы с целью повышения профессионализма снайперов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Согласно плану сборов, выбрав огневую позицию, замаскированные снайперы, используя различные приемы и средства, отрабатывают приемы уничтожения цели прицельным огнем и другие навыки.
На сборах совершенствуются навыки снайперов по многочасовому наблюдению, выживанию и точной стрельбе в различных условиях.
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