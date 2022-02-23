Московская декларация - это удар по многолетним усилиям армянской диаспоры в РФ

Декларация о союзническом взаимодействии Азербайджана и России - это, в том числе, и удар по многолетним усилиям, которые предпринимали разного рода проармянские силы в России для того, чтобы вбить клин в отношения между Баку и Москвой.

Как передает Day.Az, об этом в аналитической программе "Специальный выпуск" на телеканале CBC заявил главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

В очередном выпуске программы обсуждались итоги встречи в Москве с участием Президента Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина, подписание Декларации, которая выведет двусторонние отношения на новый уровень, и другие актуальные темы.

В обсуждениях также принял эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

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