Ходжалинская трагедия освещена в колумбийской прессе

Влиятельные цифровые СМИ Колумбии LaOtraCara и Ola Politica опубликовали статью известного журналиста Роберто Тробахо "Плач сердец по Ходжалы", посвященную 30-летию Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Мексике, в ходе войны против Азербайджана, развязанной Арменией с целью агрессии и оккупации, 26 февраля вооруженные силы Армении учинили беспрецедентную расправу над мирным населением в городе Ходжалы Азербайджана. Были убиты, взяты в плен, подвергнуты жестоким пыткам и без вести пропали сотни невинных людей, в том числе старики, женщины и дети, передает Day.Az.

Автор отмечает, что это ужасное преступление в истории человечества и несмотря на то, что прошло уже 30 лет, оно оставило неизгладимый след в сердцах людей, лицемерно отрицалось армянскими лидерами, но мировое сообщество никогда не должно забывать об этом преступлении и оставаться равнодушным к нему.