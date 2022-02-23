В Баку отреагировали на публикацию искаженного текста Туркменчайского договора на странице МИД РФ
МИД Азербайджанской Республики отреагировал на публикацию искаженного текста Туркменчайского соглашения на официальной странице МИД Российской Федерации, сообщает Day.Az.
"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИДа Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Следует особо подчеркнуть, что выражение "Восточная Армения" никоим образом не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России. Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИДа России", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
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