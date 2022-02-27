Симоньян опозорилась в том числе и перед московской журналистской элитой

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

На встрече в ТАСС с Президентом Ильхамом Алиевым госпожа Симоньян допустила очень непростительный фол. Используя момент, когда перед тобой один из самых популярных национальных лидеров и политиков такого масштаба, человек креативного порядка, она могла бы задать более уместный, предметный и актуальный вопрос. Не каждый же день она встречается с президентами других государств.

На встрече Маргарита Симоньян представляла российский медиахолдинг, но вопрос задала как представитель не российского СМИ, а армянского. Это первое. Во-вторых, в ее вопросе содержится, скажем так, неприличный мотив. Вопрос не соответствует ее статусу главы такой мощной медиакорпорации, как RT. Не понимаю, на какой ответ она рассчитывала? Ожидала, что он начнет оправдываться? Президент Азербайджана на фактах, известных и доказанных объяснил ей, что она не владеет ситуацией. В данном случае Симоньян попала пальцем в небо. В присутствии своих маститых коллег она превратилась вдруг в представителя легкого веса в своей профессиональной гильдии. Будь она более профессионально мыслящей, могла бы задать вопрос о будущем Кавказского региона, который, кстати, к ее семье имеет прямое отношение. Но она опустилась на низкий уровень ереванского журналиста средней руки, которого заинтересовал вдруг вопрос возможностей приезда в Азербайджан лиц с армянскими фамилиями.

Президент Ильхам Алиев не то что переубедил Симоньян, а дал ей понять, что она не владеет ситуацией и не имеет представления о том, что происходит в возглавляемой им стране. Президент напомнил ей о моменте, когда лично вручил медаль армянскому боксеру, о визитах других лиц армянской национальности в Азербайджан и подчеркнул, что запретов нет. Да, есть общественная реакция на эти визиты в стране, потому что Азербайджан многие годы был полем для развернутых террористических атак армянских террористов, когда подкладывались взрывные устройства в метро, в рейсовые автобусы. Многие были с поличным пойманы. Симоньян должна была бы все это знать, тем более, что город Москва, где она сейчас живет и работает, тоже был объектом террористов. Она разве не слышала о терактах в московском метро с большим числом жертв, о террористе Затикяне? То есть общественный контроль необходим, необходимо контролировать, для чего приезжают в страну лица армянской национальности, с какими целями, не важно - заявленными или тайными. Когда мы говорим об угрозе терроризма, мы говорим об этом не просто так. К сожалению, у нас есть тяжелый и немалый опыт в этом плане, потому граждане нашей страны к этому вопросу очень внимательно относятся. И их можно и должно понять.

Мы проводим политику открытых дверей, ни с одной страной мира у нас больше нет таких отношений, как с Арменией, и виновницей этих отвратительных отношений является сама армянская сторона - ее политическая элита, лидеры общества, ведущие людей к краю пропасти и по сей день проповедующие идею верховенства армянской идентичности, ее особой роли для цивилизации. То, что они свысока смотрят на тюркские страны, говорит об их убогости, их мизерном мировоззрении, о том, что они никак не могут соизмерить свои желания с той атмосферой, которая наличествует в мире. Сегодня рушится стена отчуждения, открываются границы, люди ищут точки соприкосновения во избежание вражды, ненависти и жесткого противостояния, приводящего к потерям.

Так что если Симоньян считает, что она была "в ударе", то сильно ошибается. Как ошибаются и ее единомышленники. Она, наоборот, ударила лицом в грязь, показала, насколько она находится под влиянием армянского лобби России. Все эти габреляновы, саркисяны и прочие - это люди с нарушенным мышлением и больным воображением, которые не жалеют средств для процветания идеологии ненависти к другим народам, в первую очередь, тюркским.

Президент в присущей ему легкой, тактичной и интеллигентной манере дал Симоньян тот ответ, которого она заслужила. Разумеется, когда армянские представители собираются в Азербайджан, это должно быть заявлено, так как это требует определенных мер безопасности, прежде всего, для самих приезжающих. Когда все эти требования соблюдены, делается все необходимое для их безопасности. Тут хотелось бы напомнить о безобразной ситуации вокруг посещения Еревана азербайджанскими представителями, в том числе депутатами, об угрозах в их адрес вплоть до угрозы террором. Вот о чем надо подумать Маргарите Симоньян. О том, что следовало бы из московского клуба журналистов обратиться к армянам, чтобы те немного обуздали свой дикий нрав, перестали мыслить категориями пещерного национализма. Это опасное явление, прежде всего, для самих армян. Да, другие могут пережить неприятные моменты, но они это пересилят. А вот то, что всякие габреляновы, пеговы, багдасаровы и прочие роют глубокую яму отчуждения, чтобы соседствующие народы не находили бы точек соприкосновения, вот это действительно страшно для Армении.

Одним словом, Симоньян полностью опозорилась перед высоким московским журналистским сообществом, потому что задала очень нетактичный, примитивный вопрос, не соответствующий ее статусу. И предстала при этом в образе уже не московской, а армянской журналистки ереванского разлива. Так что это прибавка ей не в актив, а в пассив.