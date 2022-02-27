В Вашингтоне прошел Всеамериканский митинг памяти жертв Ходжалинского геноцида

В Вашингтоне прошел Всеамериканский митинг, посвященный 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, в многолюдном митинге у здания Капитолия, организованном Ассоциацией "Азербайджан-Нью-Йорк", приняли участие азербайджанцы, проживающие в разных штатах США, и члены диаспоры дружественных Азербайджану народов.

Участники акции, размахивая флагами Азербайджана, Турции и США, держали в руках фотографии жертв Ходжалинского геноцида и плакаты с надписями "Справедливость для Ходжалы!", "Признайте Ходжалинский геноцид!", "Не забывайте Ходжалы!", "Армянский лидер признался в совершении военных преступлений", "Армянские военные преступники должны быть привлечены к ответственности!", "В Ходжалы убиты 63 ребенка, в том числе новорожденные", "Полностью уничтожено 8 семей", "Ждем справедливости 30 лет!", "Мир Карабаху!", "Карабах - это Азербайджан!".

На мероприятии, модераторами которого были Фарид Мамедов, руководитель Центра азербайджанцев Среднего Запада Америки, и Гюнель Раллис, председатель Ассоциации азербайджанцев Миннесоты, прозвучали национальные гимны Азербайджана и США, а также была объявлена минута молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида.