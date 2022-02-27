Снимок, опубликованный послом Украины в Азербайджане, оказался кадром трехлетней давности

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился в своем официальном профиле в Twitter фотографией украинских и азербайджанских флагов, изображенных на электронном табло Баку Экспо Центра.

"По дороге в бакинский аэропорт, который готовится отправить в Украину гуманитарную помощь...", - написал посол, приняв фото за новое.

На самом деле, данный снимок был опубликован 17 декабря 2019 года президентом Украины Володимиром Зеленским в Instagram, который 3 года назад находился в Баку с официальным визитом.

"Баку. Официальный визит. Неофициальное фото", - написал в тот день Зеленский неподалеку от бакинского аэропорта.