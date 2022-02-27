https://news.day.az/politics/1439757.html Снимок, опубликованный послом Украины в Азербайджане, оказался кадром трехлетней давности - ФОТО
Снимок, опубликованный послом Украины в Азербайджане, оказался кадром трехлетней давности - ФОТО
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился в своем официальном профиле в Twitter фотографией украинских и азербайджанских флагов, изображенных на электронном табло Баку Экспо Центра.
"По дороге в бакинский аэропорт, который готовится отправить в Украину гуманитарную помощь...", - написал посол, приняв фото за новое.
На самом деле, данный снимок был опубликован 17 декабря 2019 года президентом Украины Володимиром Зеленским в Instagram, который 3 года назад находился в Баку с официальным визитом.
"Баку. Официальный визит. Неофициальное фото", - написал в тот день Зеленский неподалеку от бакинского аэропорта.
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