Радикальная оппозиция попыталась устроить провокацию у посольства Украины в Баку

Автор:Мехти Ахмедзаде

27 февраля у посольства в Украины в Азербайджане собрались представители украинской диаспоры и простые граждане Азербайджана, которые переживают в связи с недавними событиями. Учитывая, что в Украине достаточно много наших соотечественников, обучающихся студентов, родственников, членов семьи, они пришли выразить им свою поддержку. Однако, этим, к сожалению, решила воспользоваться азербайджанская радикальная оппозиция, постоянной целью которой является устраивание всякого рода провокаций, вредящих имиджу Азербайджана. В то время как акция носила чисто гуманитарный и добровольный характер, то есть люди пришли к посольству по собственному желанию, радикалы попытались представить все так, будто бы это организовано ими.

Учитывая дружелюбие, которым известна наша страна, переживания азербайджанцев за тех, кто пострадал или может пострадать в результате боевых действий, оправданы, но это не дает провокаторам никакого права политизировать данное мероприятие. Никогда не пользовавшаяся поддержкой народа, а после 44-дневной войны окончательно списанная в архивы радикальная оппозиция подобными шагами пытается вернуться в повестку, отвоевать доверие народа, чего в принципе она никогда не добьется ввиду своей деструктивной и бестолковой деятельности.

Как известно, Азербайджан, развивая отношения с разными странами, всегда придерживается принципа добрососедства и искренней дружбы, которая не никогда не направлена против третьих стран. Все это мешает радикалам, чьи покровители находятся на Западе.

Очевидно, что продавшиеся западу провокаторы, используя эту тему с акцией, пытаются оправдать те деньги и средства, которые они получают из западных фондов. Али Керимли и его свита всегда устраивают шумиху, поднимают крик, раздувают из мухи слона, чтобы как-то сохранить свою никчемную партию. Кстати, напомним, что согласно закону "О политических партиях", финансирование этих структур из зарубежных источников запрещено. Политическим партиям запрещается получать пожертвования из-за границы. Также существуют ограничения для получения финансирования от физических лиц. Мы уже не говорим о нарушении махинаторами Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов республики. Более того, ПНФА не прошла государственную регистрацию, а значит, действует незаконно, и финансирование подобной структуры является нарушением вдвойне. Провокатор Керимли вечно поднимает вой, так как не был способен находить источники финансирования для своей партии внутри республики, гранты от зарубежных спонсоров были перекрыты национальным законодательством.

Самое важное в той активности, которую ведут радикалы, - это тот факт, что они готовы далеко зайти ради выполнения своих гнусный задач. Если предвидится возможность, они готовы пожертвовать всей страной, будущим миллионов наших сограждан. Они с радостью предадут интересы Азербайджана и свой народ - лишь бы цену хорошую предложили. Им плевать на всех и проблемы людей. У них нет идей, программы, путей решения проблем, видения. Эгоизм, ненависть и предательство ради сомнительной выгоды - ни на что большее эти "борцы за демократию" неспособны.

Когда в государстве существует оппозиция, во главе которой стоят порядочные люди, это благо для страны. Такая оппозиция вне зависимости от внешних и внутренних обстоятельств несет только те идеи, которые способствуют развитию экономической, социально-политической ситуации в стране.

Но нам не повезло, ибо у нас существует такое явление, как "радикальная азербайджанская оппозиция", многоглавая гидра, во главе которой стоят Али Керимли и др., которые, получая свежеотпечатанные зеленые бумажки из рук антиазербайджанских кругов, постоянно ведут деструктивную деятельность с целью подрыва устоев государственности в стране. Все понимают, что они работают исключительно в интересах чуждых Азербайджану политических центров, которые еще ни один народ не привели к процветанию. Фактически - это алчные люди, являющиеся предателями своей страны. Провокация, которую они пытались совершить у здания посольства Украины, является очередным тому доказательством.