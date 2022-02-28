Минобороны России о ситуации в Украине

Минобороны России выпустило заявление со сводкой по состоянию на утро 28 февраля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, "российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины".

"Жители Киева могут беспрепятственно покинуть столицу по трассе Киев-Васильков. Направление открыто и безопасно. В Киеве бесчинствуют банды грабителей и националистов, получивших оружие в результате решения властей раздавать его населению. Российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. С начала операции ВС РФ поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Войска т.н."ЛНР" установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем", - говорится в сообщении ведомства.