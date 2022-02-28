https://news.day.az/politics/1440142.html О чем договорились делегации Украины и России?
О чем договорились делегации Украины и России?
По итогам встречи в Беларуси делегации Украины и России договорились продолжить переговорный процесс.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам глава делегации РФ Владимир Мединский.
"Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соотвествующие договоренности",- сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре