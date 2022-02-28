О чем договорились делегации Украины и России?

По итогам встречи в Беларуси делегации Украины и России договорились продолжить переговорный процесс.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам глава делегации РФ Владимир Мединский.

"Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соотвествующие договоренности",- сказал он.