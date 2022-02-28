https://news.day.az/politics/1440144.html Заявление Эрдогана о ситуации в Украине
Заявление Эрдогана о ситуации в Украине
Турция желает мира и стабильности во всех регионах, включая регион Черного моря, сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, Турция продолжает поддерживать тесный диалог как с Россией, так и с Украиной.
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