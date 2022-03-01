Meta ограничит доступ к симоньяновским RT и Sputnik

Подрывная деятельность, которой занимается армянская пропагандистка Маргарита Симоньян, с каждым днем все больше ставит под удар доверенные ей российские СМИ. Неверно построенная ею работа бьет по имиджу России на международной арене.

В частности, благодаря армянской провокаторше Russia Today и Sputnik сегодня заблокированы на территории Евросоюза и в других странах. Симоньян фактически держит на шее российского государства информационную удавку. Блокировка также началась в Интернет-пространстве. Ограничения ввели ранее TikTok, Google, подконтрольный ему YouTube, а теперь к ним присоединяется и компания Meta Марка Цукерберга. Очевидно, что Марго немедля необходимо увольнять.

Вице-президент американской компании Ник Клегг заявил, что она ограничит доступ к телеканалам RT и Sputnik на территории Европейского союза. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Мы получили запросы от ряда правительств и ЕС предпринять дальнейшие меры. Мы в настоящее время будем ограничивать доступ к RT и Sputnik на территории Евросоюза", - написал он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он объяснил это решение тем, что страны организации "должны бороться с дезинформацией".