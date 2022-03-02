Мир высоко оценивает стратегию Азербайджана в борьбе с пандемией

Организованные председателем Генеральной Ассамблеи ООН тематические обсуждения высокого уровня на тему "Активизация усилий для универсальной вакцинации" является важным событием для Азербайджана, поскольку наша страна с первых дней пандемии показала пример правильной стратегии борьбы с COVID-19.

Об этом Day.Az сказала доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По её словам, когда пандемия достигла пиковой критической отметки, Азербайджан обеспечил своё население всеми необходимыми лекарствами, стационарные больницы работали в усиленном режиме. Правительство Азербайджана сумело мобилизовать все свои ресурсы, благодаря чему охрана здоровья наших граждан удалась на высшем уровне.

"Далеко не все страны мира придерживаются принципу гуманизма в борьбе с пандемией COVID-19. В частности, правительство Канады закупило вакцину от коронавируса в количестве, необходимом для вакцинации 154 млн человек, в то время как население страны всего 38 млн. Напротив, Азербайджан предоставил пакет гуманитарной помощи 30 странам каждой в размере 5 миллионов долларов. Сегодня борьба с пандемией требует глобального подхода. Нехватка вакцин в странах с низким и средним уровнем дохода указывает на то, что многое еще предстоит сделать", - отметила она.

Как подчеркнула наша собеседница, стратегия вакцинации, применяемая в Азербайджане уже дает свои результаты:

"Правительство Азербайджана закупило вакцины в достаточном количестве, их эффективность и безопасность доказана научными исследованиями. На сегодняшний день около 48% населения страны вакцинировано двумя дозами от COVID-19, стремительно увеличивается число бустерных прививок. Всего сделано около 13 миллионов прививок, что свидетельствует об ответственном отношении населения страны к своему здоровью. Стоит особо подчеркнуть, что в отличие от других стран процесс вакцинации Азербайджане является бесплатным. Это наглядное доказательство внимания государства к своим гражданам", - заявил наш собеседник.

Она также напомнил, что социальное положение наших граждан в связи с пандемией также находится в пристальном внимании нашего государства.

"В Азербайджане в 2020-2021 годах было выделено порядка $3 млрд. на поддержку населения и бизнеса, пострадавших от коронавируса COVID-19. В этом году на эти цели из государственного бюджета выделено 1,6 миллиарда долларов. Международное сообщество высоко оценивает усилия Азербайджана в глобальной борьбе с пандемией. И сегодня наша страна успешно продолжает свою гуманитарную миссию и продолжает принимать эффективные и своевременные меры для того, чтобы держать пандемию под строгим контролем", - заключила Язгюль Абдиева.

Абдул Керимханов