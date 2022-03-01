МИД Азербайджана обратился к соотечественникам в Украине

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к соотечественникам, проживающим в Украине на временной или постоянной основе, в связи с ситуацией в этой стране, сообщает Day.Az.

"Рекомендуем нашим гражданам в Украине не приближаться к местам дислокации военных формирований и объектов, находиться дома или в безопасных местах, а также избегать поездок. Граждане Азербайджана, столкнувшиеся с серьезной угрозой, могут покинуть Украину в направлении Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Они также могут проследовать транзитом Румынию и по территории Болгарии попасть в Турцию, а оттуда - в Азербайджан", - говориться в обращении МИД.

В нем отмечается, что получить необходимую информацию по возникшим вопросам можно, позвонив на горячую линию МИД Азербайджана по телефонам: +994505748595; +994506725868; +994125969422; +994125969301, а также по адресу электронной почты mkon3@mfa.gov.az.

Также можно связаться с дипломатическими миссиями Азербайджана за рубежом.

Посольство Азербайджана в Украине (Киев)

Телефон: +380 73 5050000.

Адрес электронной почты: kiev@mission.mfa.gov.az.

Почетное консульство Азербайджана в Харькове

Телефон: (+38057) 7000531.

Электронная почта: info.azconsulate@gmail.com.

Посольство Азербайджана в Молдове

Телефоны: +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277.

Электронная почта: chisinau@mission.mfa.gov.az.

Посольство Азербайджана в Польше

Телефоны: +48 576 900 183, +48 22 718 30 70.

Электронная почта: consul_warsaw@mission.mfa.gov.az.

Посольство Азербайджана в Венгрии

Телефоны: +36300901033; +994552999012 (Whatsapp)

Электронная почта: budapest@mission.mfa.gov.az.

Аккредитованное в Словакии посольство Азербайджана

Телефон: +43 676 844 509 733.

Электронная почта: vienna@mission.mfa.gov.az.

Посольство Азербайджана в Румынии

Телефоны: +407 487 77744, +407 409 90079.

Электронная почта: bucharest@mission.mfa.gov.

Посольство Азербайджана в Болгарии

Телефон: +359895002732.

Электронная почта: sofia@mission.mfa.gov.az.

Посольство Азербайджана в Турции (Анкара)

Телефон: +905550310007.

Электронная почта: ankara@mission.mfa.gov.az.

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле

Телефон: +905441040111.

Электронная почта: istanbul@mission.mfa.gov.az.